O bolo de chocolate é uma receita clássica em todo o mundo e adorada por muitas pessoas. No entanto, existem muitos preparos diferentes e cada país costuma ter a sua versão favorita, como o tradicional bolo de brigadeiro dos brasileiros.

Com tamanha popularidade, o TasteAtlas decidiu listar os melhores bolos de chocolate do planeta e o Brasil aparece no top 10.

5º melhor bolo de chocolate

O popular bolo de brigadeiro conquistou o 5º lugar no ranking, com 4,3 estrelas, ficando atrás somente da Suécia, que levou o 1º lugar, e Itália, que dominou a lista com o 2º, 3º e 4º lugar.

A enciclopédia gastronômica definiu o bolo de brigadeiro como “um bolo tradicional brasileiro que é um item básico em festas de aniversário. O bolo consiste em três camadas de miolo macio e úmido, bolo de chocolate e o recheio e cobertura de brigadeiro fudgy que é feito com uma combinação de leite condensado, creme de leite, margarina, chocolate em pó, leite integral e amido de milho.”

Outros destaques

Torta Caprese Foto: Angelika Heine - stock.adobe.com/Adobe stock

Além da receita brasileira, se destacam a Kladdkaka, criação sueca clássica que combina ovos, cacau (ou chocolate), manteiga, açúcar e farinha em uma sobremesa densa e deliciosa; a Torta Caprese, um bolo de chocolate amargo feito sem farinha que é uma especialidade da ilha italiana de Capri, na Itália; a Torta Tenerina, que se traduz em bolo macio típico da região de Ferrara, também na Itália; e a Torta Savoia, um bolo de chocolate em camadas que vem da Sicília e consiste em várias camadas cobertas com um rico creme de chocolate e avelã.

Como funciona o TasteAtlas?

A classificação da plataforma é feita por meio das avaliações dos usuários. Assim, as notas não são baseadas em opiniões de profissionais ou especialistas em gastronomia, mas de pessoas comuns que atribuem pontuações que variam de 0,5 a 5 em pratos típicos de diversas partes mundo. O TasteAltas reúne a média dessas pontuações, que são utilizadas para determinar a posição geral de cada prato ou região. A partir disso, são montados rankings como o ‘melhor bolo de chocolate’.