Café da tarde combina com um bolo fresquinho. Seja de milho, cenoura, fubá ou outro sabor irresistível, essa sobremesa é uma opção versátil: perfeita como aperitivo para o dia a dia ou até como estrela principal de aniversários.

Com muitos formatos e processos de preparo, o bolo tem alguns truques para ficar com aquela consistência fofinha e prontinha para ser devorada. Antes de te ensinar uma receita coringa da chef Heloisa Bacellar do bolo de “nada” para o seu próximo café da tarde, separamos três dicas para você dar adeus à massas murchas e quebradas.

Recipiente e claras

Para uma clara em neve perfeita, lembre-se de ter um recipiente totalmente limpo e nada de claras. Caso bata à mão, use um batedor de arame e faça movimentos de baixo para cima até formar os picos de neve.

De olho nos ingredientes

PUBLICIDADE

Ao passar ingredientes extras, como o chocolate ou frutas, na farinha, eles ficam suspensos na massa e mais bem distribuídos no bolo.

Cuidado com o tempo

Caso você retire o bolo do forno antes da conclusão do tempo de assamento, ele pode desmoronar. Por isso, preste atenção no tempo de cocção para poder ter uma massa estabilizada. Veja outras dicas aqui.

Bolo de “nada”

De “nada”, só o nome! Esse bolo tem uma receita rápida que vai usar poucos ingredientes! Além de ser um coringa no seu café da tarde, ele é versátil e combina com qualquer acompanhamento extra. Vamos fazer? Clique aqui e veja a receita completa.

PUBLICIDADE