Brasileira entra em lista de mais influentes no mundo do vinho em revista inglesa

Em uma das edições atuais de 2024 das ‘’notícias da semana no mundo dos vinhos’', gravada por Suzana Barelli para o Guia dos Vinhos, o Brasil se tornou destaque internacional no mundo vinícola, especialmente em termos de influência.

A revista inglesa Drinks Retailing, na edição de maio/junho, revelou que a brasileira Luma Monteiro foi eleita em 31º lugar na lista de mais influentes do mundo no mercado de bebidas, especialmente o vinho.

Suzana Barelli destaca que é um motivo de celebração, pois Luma, moradora de Londres, passou da 83º posição no ano passado, ou seja, entre as 100 pessoas mais influentes neste mercado, para conquistar espaço entre as 50.

‘‘É um pulo super grande que mostra que ela faz um trabalho em Londres com bons resultados, bem reconhecidos’', menciona também a colunista de Paladar, citando que esse reconhecimento mostra parte da superação dos desafios do mercado europeu.

Drinks Retailing

A revista inglesa promove anualmente uma lista que elege as 100 pessoas mais influentes de grupos distintos da indústria de bebidas, incluindo vinhos, destilados, cervejas e outros, com o intuito de elevar o reconhecimento e beneficiar este setor. Veja a lista completa da edição.

Vinhos brasileiros conquistam medalhas na competição da Revista Decanter

Outro reconhecimento brasileiro no universo vinícola, neste ano de 2024, são produções nacionais de vinho que se destacaram com 37 medalhas de prata e 100 de bronze na competição da Revista Decanter.

A lista incluiu vinhos da Casa Geraldo e da vinícola Barbara Heliodora, destacando-se no concurso anual de degustações com diversos rótulos de diferentes países. Confira todos os destaques.

Guia dos Vinhos

