Britney Spears revela que um de seus vinhos favoritos do momento é da América do Sul

Às vezes, a experiência com um vinho pode ser tão deliciosa e reconfortante que compartilhar o rótulo parece uma ótima escolha. Foi exatamente o que Britney Spears fez ao provar vinho Malbec, da vinícola Bodegas Norton (Argentina).

A safra de 2019, elaborada com as uvas malbec no Valle de Uco, apresenta o estilo tinto que evidencia frutas escuras maduras e especiarias, aspectos que conquistaram o paladar da celebridade, que posteriormente nomeou a bebida como um ‘’vinho de verdade’' em uma publicação.

‘‘Vinho de VERDADE também é extremamente agradável! Pss, primeira vez com vinho de verdade’', escreveu na singela legenda, destacando uma foto da garrafa e mencionando a ‘’diferença enorme’' em comparação aos seus outros vinhos.

A grande influência da celebridade fez com que pessoas de vários países, incluindo os argentinos, fossem em busca deste vinho da Bodegas Norton, curiosos para experimentar quais são seus aspectos evidentes no paladar.

