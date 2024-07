O café com leite pode ser encontrado em padarias, restaurantes e cafeterias. A versão também pode ser preparada em casa, mas nem sempre acertamos nas proporções entre os dois líquidos.

Segundo o TasteAtlas, existe um equilíbrio entre o café e o leite para que a bebida seja perfeita no paladar entre sabores, texturas, aromas e até aparência.

Por exemplo, o Cappuccino, da Itália, é um dos mais bem avaliados do guia e leva café espresso, leite cozido no vapor e uma espuma de leite. Tradicionalmente, a proporção recomendada é ter mais leite do que o líquido.

Outro semelhante é o Latte, também da Itália, que possui praticamente os mesmos ingredientes do cappuccino, mas em uma proporção ainda maior das opções que envolvem leite.

Por último, dá para citar o Moka, um café considerado mais intenso e composto por uma quantidade generosa de leite, café moído e chocolate. Eles são diferentes do café espresso, por exemplo, que não possui nenhuma quantidade de leite, e sim destaca os sabores dos grãos do café.

