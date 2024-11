Testamos 10 marcas de carvão vegetal; conheça a 2° melhor

Um bom churrasco merece atenção a todos os detalhes. Seja para um comemoração ou somente para aproveitar o dia, esse evento requer um cuidado especial na hora da preparação.

Além dos utensílios e dos melhores cortes de carnes, um dos fatores ideais para não ter problemas com os preparos é o carvão vegetal. Ele é o responsável por manter a alma e a chama do churrasco acesa.

Foi pensando nisso que o Paladar Testou marcas para definir quais são as marcas responsáveis pelos melhores carvões vegetais. Em uma avaliação às cegas de 10 marcas de carvão diferentes, o Paladar buscou testar requisitos como rapidez para acender a brasa e a resistência e força das chamas.

Todos os produtos foram avaliados ao mesmo tempo e em churrasqueiras do mesmo tipo para que não houvesse qualquer problema de diferença de ambiente. A chef assadora Ligia Karazawa, o pitmaster Bruno Panhoca, do Rac-Coon Smoke House, o chef assador Lierson Mattenhauer Jr, do Xepa, e a jornalista Danielle Nagase foram os jurados do teste. Confira qual foi o Top 3:

Top 3

1° Swift

2° Divininho

3° Faixa Preta

Divininho

Por muito pouco, o Divininho não conquistou o primeiro lugar do pódio. Com uma performance que impressionou os jurados por sua rapidez em acender e resistência, a marca também mostrou que tem toras compridas, grossas, secas e com uma boa densidade. Clique aqui e veja o ranking.

Churrasco americano

Churrasco americano Foto: Savory - stock.adobe.com

Paladar Testou

