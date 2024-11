Não jogue fora a casca da banana se você quer uma saúde de ouro; veja benefícios e receitas

Vista como uma das clássicas frutas tropicais, a banana é famosa por sua versatilidade, sabor e seu amarelinho destacado. Marcando presença em receitas doces ou salgadas, a fruta também se tornou protagonista de várias famas, como a de aliada da saúde cardiovascular e no equilíbrio intestinal.

De toda forma, essa boa fama não é mentira! Isso porque ela é uma fruta tão boa que até sua casca traz benefícios ativos e ajuda no bom funcionamento do nosso organismo. Seja no prato ou no copo, a banana traz uma série de componentes que ajudam no corpo humano. Venha ver:

Benefícios da banana

Com fibras e potássio que nutrem, seu sabor não é o único fator memorável. A banana tem substâncias que geram saciedade e auxiliam no emagrecimento. Além disso, ela também possui vitaminas que ajudam no equilíbrio da saúde intestinal.

A fruta também ajuda contra a hipertensão arterial e previne infartos e derrames. Seus benefícios também aparecem por conta da quantidade de vitaminas em sua composição, que reduzem o colesterol e evitam câncer no intestino. Descubra outros fatores positivos do consumo da banana.

Doce de casca de banana

Para aproveitar a banana de uma maneira saborosa, que tal experimentar os benefícios da sua casca em uma sobremesa rápida e simples? Confira agora como fazer.

Que tal um doce com cascas de banana Foto: Imagem/Adobe Stock

Vinagrete de casca de banana

Se a sobremesa não for muito do seu gosto, o vinagrete de casca de banana é uma opção que vale a pena conferir. Com poucos ingredientes e uma receita fácil, esse prato é a pedida certa para o almoço ou o churrasco. Veja a receita completa.

