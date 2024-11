Especialista revela se chá de banana emagrece; veja receita

São várias as receitas de chá encontradas na internet. Muitas vezes, alguns desses preparos viralizam entre os usuários de redes sociais por oferecerem muitos benefícios, como no caso do chá de banana. Mas será que a bebida realmente é boa para saúde e para um suposto emagrecimento?

Chá de banana ajuda a emagrecer?

Ao Paladar, a professora de nutrição da Anhembi Morumbi, Driele Cavalcanti, revelou que não há contraindicações para esta receita fácil. No entanto, ela menciona que chá de banana não emagrece.

Segundo a profissional, ele pode aumentar o trânsito intestinal e a diurese, o que pode contribuir para a redução do inchaço abdominal, e isso dá a sensação de que você reduziu medidas e emagreceu.

Ainda sobre esse chá, vale destacar que pessoas que utilizam medicamentos diuréticos para o controle da pressão arterial devem evitar ingerir a bebida.

Outros benefícios

Bananas Foto: Brent Hofacker - stock.adobe.com/Adobe st

Além de reduzir o inchaço abdominal, existem outros benefícios do chá de banana. Ele pode ser um ótimo aliado para quem sofre com insônia e a tensão pré-menstrual (TPM), já que possui triptofano, o percursor de serotonina.

A fruta em si também tem vários benefícios por ser rica em potássio e fibras. Assim, a banana contribui para saúde do coração, especialmente para os portadores de hipertensão, pelo alto teor de potássio.

Já a alta concentração de fibras auxilia na regulação da glicemia, aumenta a saciedade e estimula o trânsito intestinal. Confira mais detalhes dos benefícios da bebida nesta matéria.

Receita de chá de banana

Chá de banana Foto: Viktoriya | Adobe Stock

O chá de banana pode ser feito com a fruta ou apenas com a casca. Aprenda a receita:

Leve para o fogo 500 ml de água e deixe ferver. Em seguida, reduza o fogo e adicione 1 banana inteira. Deixe ferver por mais 20 minutos. Desligue o fogo. Deixe em infusão por 5 minutos e retire a banana.

A especialista indica consumir 250 ml a 300 ml do chá de banana no período da tarde. Lembre-se de higienizar bem a casca antes de usá-la na receita. Uma dica é deixar a fruta submersa em solução de hipoclorito, sendo 1 litro de água para 2 colheres (sopa) de hipoclorito de sódio.