Testamos 10 marcas de chá verde de saquinho, veja o campeão

Você sabia que chá verde combina perfeitamente com sushi, doces japoneses e outros tipos de comida? Foi o que afirmou a chef Telma Shiraishi, do restaurante Aizomê, durante um teste do Paladar para descobrir os melhores chás verde do mercado.

O Paladar reuniu a chef Telma Shiraishi e outros especialistas para uma avaliação às cegas com 10 marcas de chás verde disponíveis aos consumidores, considerando sabor, aroma e cor entre os critérios de avaliação. Foi assim que eles chegaram ao seguinte pódio:

3º e 2º lugar

Em terceiro lugar no teste, o chá da marca Yamamotoyama orgânico levou apenas dois minutos para ficar pronto e se destacou pela complexidade de sabores, com nuances delicadas, adocicadas e florais, além do umami presente.

Já o amargor agradável, corpo interessante, sabor com notas de milho e aspargo, além de um aroma intenso, foram as características que garantiram que a marca Amaya ficasse em segundo lugar no pódio. E a campeã?

1º lugar

A Yamamotoyama ofereceu o melhor chá verde de saquinho e recebeu o Selo Paladar, que confere a qualidade dos produtos de acordo com a opinião de especialistas. Ele apresentou notas complexas, umami, aroma evidente e boa granulometria, um conjunto semelhante a versão original do chá. Veja todas as marcas avaliadas aqui.

Variações do chá verde

Sejam opções de supermercados ou não, existem muitas variedades de chá verde. A cor e sabor de um chá verde tem essa característica porque são resultados do tempo de colheita e etapas de produção durante a sua fabricação. No entanto, a maioria desses chás possui folhas da planta camellia sinensis na composição, assim como os melhores chás verde.