Chefs de cozinha revelam os seus restaurantes favoritos

Uma pergunta que pode ser constante entre as pessoas, é “onde os chefs de cozinha comem?”. E, apesar de ser uma dúvida que pode ser comum, o Thiago Gil respondeu qual os restaurantes que ele costuma frequentar. E a CNN elencou os principais, confira:

Varal 87

Com um ambiente descontraído e agradável, as carnes são um espetáculo a parte. Um dos preferidos, está o Prime Rib (R$247) e o Grand Varal (R$249), um corte alto do Bife Ancho, servidos no ponto. A casa também tem um bom bar, com drinques clássicos e autorais, como o Kentucky (R$ 34), feito com bourbon Jim Beam.

Está localizada na Rua Graúna, 87 – Moema, São Paulo – SP. Horário de funcionamento: terça a quinta-feira, das 12h às 15h e das 17h às 23h; sexta e sábado, das 12h às 23h; domingo, das 12h às 17h.

Manu.el

A casa serve pratos de frutos do mar, com receitas clássicas e populares da gastronomia mediterrânea portuguesa. Com ostras frescas do dia servidas com laranja caramelizada (R$ 41); alheira feita na casa com picles de cebola (R$ 38) e o polvo grelhado com batatas ao murro (entre R$ 65 e R$ 162), o restaurante é um dos preferidos de Thiago.

Está localizado na Rua Wisard, 20 – Vila Madalena, São Paulo – SP. Horário de funcionamento: quarta-feira, das 12h às 16h; quinta e sexta, das 12h às 15h e das 18h às 22h; sábado, das 12h às 20h; e domingo, das 12h às 18h.

Eat Asia

Com uma unidade no coração da Liberdade, possui a temática da Hello Kitty. Além de instagramável, o restaurante possui uma grande variedade de pratos orientais quentes e frios, como também burgers e doces. Entre eles, Domburi de Salmão Teriyaki (R$ 52,90), do Kare Tonkatsu (R$ 40,90) e do Missô Lamen (R$ 48,90).

Está localizado na Praça da Liberdade, 145 – Liberdade, São Paulo – SP / Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 11h às 19h; sábado, das 10h às 20h; domingo e feriados, das 10h às 19h.

Moela

O Moela costuma ser o ponto de encontro de muitos cozinheiros paulistanos. A cerveja gelada e os drinques abrem apetite para petiscos e acepipes. A casa conta também com bolovo de rabada, quiabo frito e mandioca frita com ragu de moela e linguiça.

Unidade Pinheiros: Rua Cardeal Arcoverde, 2320 – Pinheiros, São Paulo – SP. Horário de funcionamento: segunda a quinta-feira, das 16h às 23h; sexta, das 16h à 0h; sábado, das 12h à 0h, e domingo, das 12h às 18h.

Unidade Santa Cecília: Rua Canuto do Val, 136 – Santa Cecília, São Paulo – SP / Horário de funcionamento: segunda-feira, das 16h às 23h; terça a quinta, das 14h às 23h; sexta, das 14h à 0h; sábado, das 12h à 0h, e domingo, das 12h à 0h.

Paellas Pepe

O Paellas Pepe tem uma das melhores paellas de São Paulo. É um lugar de clima descontraído, com danças e músicas. A gastronomia conta com a croqueta de Jamón Serrano (R$ 64, oito unidades), as gambas al ajillo (R$ 116) e a tortilla de batatas (R$ 35) de entrada.

Está localizado na Rua Bom Pastor, 1660 – Ipiranga – São Paulo – SP. Horário de funcionamento: terça a quinta-feira, das 12h às 16h e das 19h às 23h; sexta, das 12h às 16h e das 19h às 23h30; sábado das 12h às 17h e das 19h às 23h30; domingo, das 12h às 22h; fechado às segundas.