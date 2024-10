Existe chocolate mais saudável?

O chocolate é uma paixão mundial. Com opções para todos os gostos, do mais amargo ao branco, puro ou em preparos, o chocolate encanta pela sua versatilidade e sabor único. O chocolate não está associado a dietas, mas será que não existe uma versão mais saudável?

Segundo especialistas, dá sim para inserir o chocolate na dieta. Mas, para isso, é preciso aprender a ler o rótulo e escolher as melhores opções no mercado. Reportagem publicada no Estadão, traz algumas dicas na hora da escolha.

O “chocolate mais saudável” é aquele com menor quantidade de açúcar e gordura e, consequentemente, com mais cacau na composição. Assim, as duas opções mais indicadas são os meio amargos, que contam com pelo menos 55% de cacau na sua composição, e os amargos, com 70% de cacau.

Qual o melhor chocolate 70%?

Pode ser difícil decidir entre tantas opções na prateleira do mercado. Pensando nisso, o Paladar convidou um júri especializado, formado por nomes como: chef Carla Pernambuco, a empresária Michelle Kallas, a especialista em chocolates Zélia Frangioni, a analista sensorial Camila Arcanjo e o especialista em cafés e chocolates, Nicholas Yamada, para escolher o melhor chocolate 70%.

Juntos, eles degustaram 19 barras de chocolate 70% disponíveis no mercado. Entre industrializados e artesanais, os especialistas elegeram o top 3, e teve até empate com o primeiro lugar. Confira o teste completo aqui.

Teste avalia qual a melhor barra de chocolate 70 por cento encontrada nos supermercados. Foto: Leo Martins/Estadao Foto: Leo Martins/ Estadão