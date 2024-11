Fazer panquecas nem sempre é uma das tarefas mais fáceis e, muitas vezes, pode se tornar um exercício de paciência. Mas com algumas técnicas e seguindo algumas dicas é possível preparar a panqueca perfeita. Saiba tudo sobre panquecas aqui.

Dicas de como fazer panqueca:

Use uma frigideira de base reta (ou panquequeira) de teflon ou ferro, que tem boa distribuição de calor. Para fazer a massa, aqueça numa panelinha o leite e a manteiga e mexa para misturar. Isso evita que a massa grude na hora que for para a frigideira. Deixe esfriar antes de adicionar os ovos. Peneire a massa para evitar grumos e leve para descansar na geladeira por 2 horas antes de fazer as panquecas. Isso permite que a farinha tenha tempo de absorver a umidade, o que deixa a massa macia. Não aqueça demais a frigideira. Preaqueça-a entre 120°C e 135°C (fogo médio). Se a panela estiver muito quente, a massa endurece antes de se espalhar. Também lembre de untar a frigideira com manteiga derretida ou um óleo neutro, como o de girassol, que não deixa sabor residual. Vire as panquecas quando as bordas começarem a desgrudar e o centro da massa estiver borbulhando. Não empilhe as panquecas quentes senão elas continuam cozinhando no vapor e murcham.

Panqueca brasileira

Panqueca recheada de carne moída Foto: Tiago Queiroz

A receita simples de panqueca leva ingredientes que quase nunca faltam em casa: farinha, ovos e leite. É evidente que cada país tem as suas verões favoritas. No Brasil, uma das mais populare é aquela enroladinha, recheada de carne moída e gratinada. Ela é uma variante mais encorpada do crepe francês, de massa fina e delicada que também acomoda bem recheios doces ou salgados.

Receita de massa de panqueca

Essa receita básica pode ser preparada para receber tanto recheios salgados quanto doces. Mas, se quiser, você pode adicionar uma colher de chá de sal para pratos salgados e ou 1 colher de chá de açúcar refinado para a versão doce da panqueca. Veja a receita completa.