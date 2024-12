5 melhores vinhos baratos de 2024

Você não precisa gastar muito para apreciar um bom vinho. O Top 100 Wines, que reúne os 100 melhores rótulos do ano, traz opções para todos os bolsos.

O Paladar selecionou 5 vinhos por até US$ 50, com preços convertidos para o real. Veja a lista completa, com base nas informações da Wine Spectator, aqui.

Drouhin Oregon Roserock

Começando com um belo pinot noir, o Drouhin Oregon Roserock ocupa a sexta posição do ranking. Além das frutas vermelhas, a degustação pontuou sabores de pétalas de rosa, especiarias e casca de laranja. (US$ 44 dólares ou R$ 267 reais)

Craggy Range

Para quem gosta de vinhos refrescantes, o Craggy Range é a opção perfeita. Durante a degustação, é possível sentir notas de limão, manga e maracujá, que são acentuadas com óleo de litsea e camomila. (US$ 26 dólares ou R$ 158 reais)

Roederer Estate

O Roederer Estate é um vinho jovial, mas ainda super elegante. Na boca, predominam sabores de morango e maçã, acentuados por canela e especiarias. O final da degustação é super vibrante. (US$ 32 dólares ou R$ 194 reais)

San Felice

Para quem busca sabores terrosos, o San Felice é uma ótima opção. Na composição, é possível identificar sabores de cereja e ameixa, encobertos por minerais e ervas silvestres. É um vinho elegante e potente. (US$ 28 dólares ou R$ 170 reais)

Kaiken

Para finalizar, um vinho diretamente das vinícolas argentinas, em Mendoza. O tinto traz sabores potentes e selvagens, com notas herbáis, complementadas por azeitona, pimenta, ameixa e frutas silvestres. (US$ 26 dólares ou R$ 158 reais).

O que é a Wine Spectator?

A Wine Spectator é uma revista norte-americana especializada em vinhos. No mundo dos enófilo, eles são os professores. Todos os anos a publicação organiza o “Top 100 Wines”, em que são listados os 100 melhores vinhos do ano. Dentre os levantamentos do setor, este apresenta a maior repercussão internacional.

Lombo ao molho madeira Foto: Daniel Teixeira/Estadão

O molho madeira, originário da Ilha portuguesa de mesmo nome, é sucesso no mundo todo. O preparo com lombo suíno e acompanhado de uma boa farofa é a receita perfeita para o almoço de família especial.

Para receita, você vai precisar de vinho madeira, caldo de carne, cebola, manteiga, maisena e sal e pimenta a gosto. O molho vai deixar a carne de porco, conhecida por ser mais seca, super suculenta. Veja o passo a passo completo.