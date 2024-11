Como escolher a melhor mussarela no mercado

Com muita versatilidade, a mussarela pode ir de acompanhamento a ingrediente de vários pratos bem diversos e saborosos. O queijo italiano era, em seu momento de origem, feito 100% com queijo de búfala. Após sua globalização, sua base também foi mudando e começou a contar com leite de vaca na composição.

Apesar de já ter virado uma iguaria tradicional, algumas dúvidas podem pairar na cabeça do consumidor na hora de comprar a mussarela. Para te ajudar a escolher a melhor, te trazemos algumas dicas para observar na hora do mercado.

Como escolher mussarela?

De acordo com o queijista Falco Bonfadini, dono da Galeria do Queijo de São Paulo, para a matéria da jornalista Giulia Howard, é importante ficar de olho na aparência da mussarela. Além disso, observe se há a ausência de manchas e bolores na fatia.

Quando abrir a embalagem, o aroma a ser sentido precisa ser suave e levemente lácteo. Não se esqueça de avaliar a maciez, a coloração e o teor de gordura do laticínio.

“A maciez é possível detectar com o tato. Ao apertar a peça da mussarela com o dedo, ela deve ficar com uma leve cavidade. Já a coloração, deve ser um amarelo claro, semelhante à cor palha. Uma mussarela clara demais pode significar pouco tempo de maturação e a de amarelo intenso pode indicar que maturou além do desejado”, afirmou Pedro Pernambuco, pizzaiolo, consultor e Mestre Instrutor certificado pela Scuola Italiana Pizzaioli também para a matéria de Giulia Howard.

Receitas com mussarela

Depois de aprender a escolher a melhor mussarela no mercado, nada melhor do que arregaçar as mangas e fazer algumas receitas simples, certo? Confira dois pratos bem diferentes, mas com o ingrediente principal que faz tudo ficar ainda melhor. Confira:

Abobrinha e mussarela

Para tornar o almoço ainda mais gostoso, que tal um prato rápido e fácil de abobrinha e mussarela? Confira agora como fazer essa receita simples.

Ravioli de mussarela de búfala ao molho branco

Tradicionalmente, o queijo faz uma combinação muito saborosa com massa. E se você experiementar testar essa tradição e fizer uma receita de ravióli de mussarela? Confira agora a receita completa.