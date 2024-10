Como fazer chips de beterraba?

A beterraba é um alimento muito presente na alimentação dos brasileiros, além de ser um dos tubérculos mais fáceis de encontrar nos supermercados, feiras ou sacolões. Simples de utilizar na cozinha, ela pode compor muitas receitas, inclusive de aperitivo, como chips de beterraba.

Essa receita é saudável, fácil de fazer e ainda fica uma delícia. É o aperitivo perfeito para comer qualquer hora do dia ou como um lanchinho da tarde.

Benefícios da beterraba

Beterrabas Foto: Pixel-Shot/ Adobe Stock

Além de dar uma cor linda para as receita, a beterraba traz muitos benefícios para a saúde, como fortalecimento dos músculos, controle da pressão arterial e as vitaminas A e C. Saiba mais aqui.

Ingredientes

Para fazer a receita, você vai precisar apenas de dois ingredientes: beterraba e azeite. A quantidade vai depender de quantos chips você pretende preparar. Não esqueça de separar uma assadeira para levar os petiscos ao forno.

Modo de preparo

Corte as beterrabas em fatias de 1 milímetro e espalhe-as na assadeira. Em seguida, pincele um pouco azeite e leve ao forno preaquecido a 110°C, por cerca de 30 minutos ou até ficar crocante. Tome cuidado para não queimar, pois os chips de beterraba podem ficar prontos rapidamente. Uma dica é colocar o cabo de uma colher de pau na porta do forno para mantê-la semiaberta. Veja a receita completa.