Como não deixar o peito de frango ressecado?

O peito de frango talvez seja uma das carnes mais preparadas na cozinha dos brasileiros no dia a dia. Fácil de fazer, seu preparo mais comum é grelhado na frigideira.

No entanto, mesmo que ele seja costumeiro, há algumas dúvidas que o cercam, como, por exemplo, formas de não deixá-lo ressecado, o que pode acontecer facilmente dependendo da forma como você cozinha.

Para responder essa e outras dúvidas, o Paladar convidou a Chef Heloisa Bacellar, que deu algumas dicas para ter o peito de frango perfeito.

Tempero

A chef indica usar utilizar ingredientes como manteiga e azeite na panela antes de adicionar o frango. Outra dica é colocá-lo já temperado para cozinhar. Para o tempero, ela diz que o básico funciona, então aposte no sal, alho e limão. Caso queira incrementar, pode substituir o limão por laranja ou uma bebida alcoólica para dar um toque especial. Outra opção é adicionar legumes no preparo para trazer ainda mais sabor ao prato.

Frango suculento

A especialista também explicou o passo a passo para você fazer um frango básico e super suculento na frigideira:

Primeiro, leve a gordura ao fogo. Se for fazer com a pele, inicie o preparo com a pele para baixo. Após selar dos dois lados, diminua o fogo e deixe ele chegar ao ponto devagar. “Se fizer tudo muito rápido, ele vai virar uma sola de sapato por fora e por dentro ele não vai ter gosto de nada”, explicou Heloisa Bacellar.

Espessura

Algo a se prestar atenção, segundo a chef, é a espessura do frango utilizado. Se for um filé muito fino, lembre de virá-lo rápido. Ela sugere comprar os filés de peito de frango mais grossos, para ter um frango mais úmido e suculento