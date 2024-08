Como usar óleos regionais na cozinha?

O azeite de oliva e o óleo de soja são alguns dos óleos mais conhecidos e usados na cozinha, mas o que muitos não sabem é que o Brasil possui uma grande diversidade de óleos, que são mais famosos em algumas regiões do que em outras. Em sua maioria, esses óleos regionais são extraídos de frutas e sementes, trazendo uma enorme gama de sabores para os pratos.

Óleos regionais mais famosos

Muitos desses óleos são usados apenas regionalmente, como é o caso do azeite de dendê, onipresente na culinária baiana. Outro exemplo é o óleo de pequi, que perfuma comidas do Cerrado, além dos variados óleos amazônicos usados na culinária da região Norte.

Onde encontrar?

A maior concentração de óleos brasileiros está no Norte do país, onde há a maior diversidade de plantas oleaginosas. Apenas na Amazônia são conhecidos mais de cem tipos de plantas que originam óleos.

No Centro-Oeste, o óleo de pequi e o de babaçu são usados na cozinha. No Nordeste, além do dendê, o de licuri e de coco se destacam na gastronomia. No Sudeste, estuda-se, em Minas Gerais, o uso culinário do óleo de macaúba, que é muito usado na indústria cosmética. No Espírito Santo, já existe produção de óleo de macadâmia. Veja todos os tipos de óleos regionais na matéria original.

8 tipos de óleo e como usar na cozinha

Babaçu

Extraído de coquinhos crus ou assados, confere notas de coco (cru e torrado) aos pratos. Quando sólido, fica branco, mas em geral é amarelo ou marrom.

Dendê

Óleo de dendê sai da polpa e é de uma massa gordurosa (bambá) que vem o óleo alaranjado de gosto característico.

Coco

Diluído com azeite de oliva, vira tempero de salada. Há quem diga que tem notas de trufas.

Castanha-do-pará

Ótimo para carnes, pois penetra nas fibras sem deixá-las pesadas e untuosas. Também tempera bem as saladas.

Pequi

Tempera e colore o arroz. Pode ser usado na pipoca e em chocolates, até mesmo brigadeiros.

Licuri

É tirado de um coquinho de baixo rendimento de extração, o que encarece o óleo. Use como tempero para finalizar pratos.

Buriti

Tem cheiro adocicado e muito parecido com o da fruta. Vai bem em receitas doces e salgadas.

Bacuri

Um dos óleos regionais que tem sido explorado na fabricação de chocolates junto com manteiga de cacau, mas também serve para fritar bifes.