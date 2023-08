Conheça a Casa de Gengibre Grasmere, patrimônio culinário inglês de 169 anos

Casa de gengibre desafia a fantasia na Inglaterra Foto: Imagem: reprodução do instagram @grasmeregingerbread

No coração do Lake District, na Inglaterra, a Grasmere Gingerbread Shop, com 169 anos de tradição, é um marco culinário. Situada em uma casa de estuque branco construída em 1630, a loja é famosa pelo aroma inconfundível de manteiga, açúcar, limão e gengibre que se espalha pela vila, atraindo turistas e curiosos.

A história da loja remonta a Sarah Nelson, uma empregada doméstica de 1854, que começou a vender seu pão de gengibre único aos visitantes do cemitério vizinho. Hoje, sob a gestão de Joanne Hunter, a terceira geração da família, a loja mantém a receita original de Nelson, um segredo tão bem guardado que apenas dois indivíduos têm permissão para fazer a mistura final.

Além do pão de gengibre, a loja oferece uma variedade de produtos relacionados, desde chá de gengibre até bálsamos para mãos e lábios. Apesar das modernizações, como a introdução de um forno elétrico, a Grasmere Gingerbread Shop preserva sua autenticidade, resistindo a ofertas de grandes corporações e mantendo sua produção limitada a duas localidades no Lake District.

A loja não é apenas um estabelecimento comercial, mas uma experiência que transporta os visitantes de volta no tempo, oferecendo um sabor autêntico da história e cultura de Grasmere. As informações são do Eater.

