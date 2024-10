O queijo provolone é um dos produtos lácteos com mais personalidade. Feito de leite de vaca, ele é típico da Itália e sua marca registrada é a massa filada, que passa pelos processos de cura e de defumação, conferindo sabor e intensidade ao alimento.

Como consumir queijo provolone?

Queijo provolone na parrilla Foto: Tiago Queiroz/Estadão

O laticínio chegou ao Brasil pelas mãos dos imigrantes italianos, mas também é famoso em outros países da América Latina, como a Argentina, onde existe um preparo clássico com o queijo: a provoleta. A receita é um acompanhamento tradicional no churrasco portenho e consiste em, simplesmente, servir o queijo derretido.

No entanto, na hora de prepará-lo, é preciso levar em conta que o sabor do queijo tende a ficar mais intenso após a sua passagem pelo fogo. Por isso, acompanhamentos mais leves, como legumes grelhados, são indicados para equilibrar o teor de sal, segundo o chef consultor italiano Sauro Scarabotta, que participou do teste às cegas realizado por Paladar.

Teste às cegas

Em busca de descobrir qual o melhor provolone à venda nos supermercados, Paladar reuniu um time de especialistas para testar às cegas dez marcas. As amostras foram avaliadas a partir de quatro critérios: aparência, textura, aroma e sabor. Além de provar os queijos in natura, os jurados experimentaram a versão grelhada na parrilla.

Melhor queijo provolone do mercado

Após a degustação, os especialistas elegeram o queijo provolone produzido pelo laticínio Tania como o melhor do mercado. A marca pertence ao portfólio do grupo Arc, com marcas como Shefa e Gold.

O provolone curado e defumado apresenta coloração amarelo palha e buraquinhos no miolo. O produto tem textura firme, aroma defumado e lácteo. Na boca, tem sabor equilibrado e uma leve picância no final. Também foi o melhor no teste da parrilla, ao formar uma casquinha dourada e manter o sabor equilibrado. Confira o ranking completo na matéria de Cintia Oliveira.