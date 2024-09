Descubra benefícios da banana passa e aprenda receita para usar essa fruta seca

Uma pesquisa chinesa, baseada em estudos do Reino Unido, revelou pistas sobre os nutrientes das frutas secas no dia a dia. A pesquisa destacou substâncias benéficas, como flavonoides, carotenoides e fibras, que podem ajudar a reduzir o risco de diabetes tipo 2. “Elas têm ação antioxidante e anti-inflamatória, além de melhorar a sensibilidade à insulina e o metabolismo da glicose”, explica Mieko, especialista ouvida pelo Estadão.

As frutas secas também são ricas em proteínas e gorduras saudáveis, ajudando a prolongar a saciedade. Combinam bem com queijos, iogurtes e castanhas, e podem ser incluídas no café da manhã, lanches intermediários ou até substituir o açúcar em doces e mingau de aveia.

Banana passa

Dried mixed fruits, a healthy snack.photo pdtnc /adobe.stock Foto: pdtnc /adobe.stock

Uma das opções mais populares para incluir no cardápio é a banana passa. Rica em potássio, essencial para os músculos, e em carboidratos, ela é uma ótima aliada para quem pratica atividades físicas.

PUBLICIDADE

Confira receitas

Drinque com banana passa e casca de banana verde do Banana Verde

Confira a receita do restaurante Banana Verde Foto: Priscilla Herrera | Banana Verde

Não sabe o que fazer com as cascas de banana? Chegou a sua vez de provar um drinque feito de banana. Nesta receita, não tem apenas a banana, mas a casca da banana verde e uma banana passa. Confira o modo de preparo completo disponível neste link.

Crumble de banana com chocolate e frutas secas

PUBLICIDADE

Essa é uma versão que leva bananas e uma combinação de farinha de trigo, farinha de amêndoas, açúcar, frutas secas e passas moídas Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Essa receita harmoniza muito bem quando servida com creme de baunilha ou com sorvete de creme, em delicioso contraste de texturas e temperaturas. Saiba mais neste link.