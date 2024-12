Os 10 melhores vinhos de 2024

Em dúvida sobre qual vinho escolher para o Natal? O Top 100 Wines da Wine Spectator traz os 100 melhores rótulos do ano — e tem latino-americano no topo da lista.

A seguir, confira os rótulos que lideram o ranking dos 10 melhores, segundo informações da Wine Spectator.

Don Melchor

A medalha de ouro é da América Latina! O vinho Don Melchor, da vinícola chilena Concha Y Toro, ocupa o primeiro lugar do ranking. No paladar, a bebida traz notas de cassis, alecrim seco, pimenta branca, framboesa e ameixa.

Beaulieu Vineyard

Outro cabernet sauvignon, mas esse diretamente de Napa, na Califórnia. Essa é a pedida ideal para quem gosta de sabores mais complexos e intensos. Segundo especialistas, os sabores remetem a groselha, amora e alcaçuz.

Antinori

Não há boa lista de vinhos que não cite, pelo menos, uma produção italiana. No paladar, destaca-se, principalmente, a acidez vibrante. É um tinto cheio de sabores, mas muito harmônico.

Faust

O vale de Napa traz produções especiais de vinhos. No Faust é possível sentir sabores de frutas vermelhas, como groselha, amora e cereja. Os especialistas dizem que, com o tempo, o resultado vai ficar ainda melhor.

Chimney Rock

Vinho chique, exuberante, mas ainda contido no paladar. Esse é o Chimney Rock, que traz açaí, amora e cassis, em uma textura, dita por especialistas, como quase cremosa, que desliza e derrete.

Drouhin Oregon Roserock

Indo para os pinot noirs, o Drouhin Oregon Roserock ocupa a sexta posição do ranking. Além das frutas vermelhas, a degustação pontuou sabores de pétalas de rosa, especiarias e casca de laranja.

Domaine du Vieux Télégraphe

Outro país que brilha na produção de vinhos, com trabalho reconhecido no mundo inteiro, é a França. O Domaine du Vieux Télégraphe é um vinho aromático e forte. As notas de frutas são encobertas por um sabor mais potente.

Williams Selyem

O vinho vibrante e cheio de sabor. No paladar, é possível sentir amora, cereja, rosa mosqueta, chá de rooibos e alcaçuz. Uma verdadeira explosão de sabores.

G.D. Vajra

O tinto G.D Vajra é um presente ao paladar. Este vinho exibe sabores de cereja, framboesa, rosa, ferro, zimbro e feno, no final, o que destaca-se a acidez, potencializada pelas frutas vermelhas e elementos florais.

Ramey

Em décimo lugar, temos Ramey, um chardonnay cheio de personalidade. A mistura oferece refrescância e suculência, com sabores de pêssego, manga, limão, ervas frescas, como verbena e vetiver, além de gengibre, tangerina e sal marinho.

O que é a Wine Spectator?

A Wine Spectator é uma revista norte-americana especializada em vinhos. No mundo dos enófilo, eles são os professores. Todos os anos a publicação organiza o “Top 100 Wines”, em que são listados os 100 melhores vinhos do ano. Dentre os levantamentos do setor, este apresenta a maior repercussão internacional.

Drinque com vinho tinto e licor de laranja Foto: ALEX SILVA

O vinho tinto nem sempre agrada por seu sabor incorporado. Esse drink promete agradar até os paladares mais exigentes. Na receita da chef de bar do MoMa, Márcia Martins, o vinho tinto é misturado com licor de laranja, mix cítrico e muito gelo.

A bebida refrescante é perfeita para o verão natalino brasileiro. No cardápio do restaurante, ele recebe o nome de MUST, “porque você precisa provar”. Veja o passo a passo completo em matéria do Paladar.