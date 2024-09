Três dicas para escolher a tequila ideal

A tequila é uma bebida destilada famosa em todo o mundo. Originária do México e feita a partir da planta agave, principalmente da espécie Agave tequilana, ela pode ser consumida pura, com sal e limão, ou usada em coquetéis, como a Margarita. Mas você sabe como escolher a melhor bebida? Ao Paladar, especialistas deram dicas para escolher a tequila ideal. Saiba mais sobre a bebida na matéria de Beatriz Yamamoto.

Fique atento a qualidade da tequila

Para que uma bebida seja oficialmente classificada como tequila, ela precisa cumprir certos critérios estabelecidos pela legislação mexicana.

A tequila deve ter pelo menos 51% de agave-azul. No entanto, as tequilas de maior qualidade são aquelas que são produzidas com 100% de agave-azul. Tequilas feitas com apenas 51% de agave podem ser misturadas com outros açúcares e ingredientes, o que pode comprometer o sabor e a qualidade do destilado.

Conheça os tipos de tequila

PUBLICIDADE

Além da porcentagem de agave, existem diferentes tipos de tequila que variam de acordo com o tempo de envelhecimento.

Blanco: É o tipo puro da bebida e não envelhecida ou maturada por um curto período. Apresenta sabor forte de agave.

Reposado: Envelhecida por no mínimo 60 dias. Tem sabores mais suaves e complexos que a do tipo blanco.

Añejo: Envelhecida por pelo menos um ano. Essa categoria possui sabores mais complexos e traz notas de carvalho.

Extra Añejo: Envelhecida por mais de três anos. É considerado o tipo premium da bebida, com sabores profundos e sofisticados.

Escolha da tequila ideal

A escolha da tequila ideal vai depender desses fatores, mas também do gosto pessoal de cada pessoa. Por isso, lembre que a melhor tequila pode variar conforme o seu paladar. Para descobrir qual tipo combina mais com você, experimente as diferentes categorias da bebida.