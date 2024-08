Existe diferença entre pinga e cachaça? Confira curiosidade sobre a ‘marvada’

A cachaça é uma bebida emblemática do Brasil, famosa por sua versatilidade e tradição. Produzida a partir da fermentação do caldo de cana-de-açúcar, a cachaça possui um sabor único que pode ser apreciado pura, em coquetéis ou como ingrediente culinário.

Por causa da sua versatilidade, é conhecida de diversas formas pelo país. Dessa forma, o Paladar realizou um bate-papo com dois profissionais acerca das curiosidades sobre a ‘marvada’.Participaram da conversa Nina Bastos, do Jiquitaia, que serve uma das melhores caipirinhas de São Paulo, e Mauricio Maia, do blog O Cachacier.

Durante a live, muitas dúvidas foram respondidas para os fãs da bebidinha. Por exemplo: existe diferença entre pinga e cachaça? Segundo Maurício, cachaça é o nome oficial, técnico para o destilado. “Mas, a pinga é um apelido, tem gente que gosta de dizer que pinga é quando a cachaça é ruim, mas quando a bebida é boa é cachaça”, explicou. Contudo, ele mesmo não faz essa diferença de nomenclatura.

Qual bebida tem mais apelidos?

Segundo a dupla, a cachaça é a bebida que apresenta mais apelidos. Maurício revelou que são muitos apelidos. “Paraty, por exemplo. Existem livros que falam só sobre isso”.

Posso fazer releituras de drinque com cachaça?

O Maurício falou também de releituras de drinques que você pode fazer com a cachaça. Por exemplo, o banzeiro, que é um drinque que vai cachaça e vinho. Nina, complementou trazendo o “caju amigo”, que caju e cachaça combinam demais, porém o original é com vodka. Quer assistir a conversa inteira? Veja neste link.

Caju amigo

O Caju Amigo do Bar Astor Foto: Laís Acsa/Divulgação

Esse bate-papo sobre as curiosidades sobre a marvada despertou o interesse por novos sabores. Por isso, selecionamos a receita do “Caju Amigo”. Confira o passo a passo do drinque no link e substitua a vodka pela cachaça, conforme a sugestão da especialista Nina Bastos.