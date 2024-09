Onde encontrar doces clássicos em versões folhadas em São Paulo

Nem sempre a versão folhada de uma receita dá certo, afinal, exige um toque de especialidade, criatividade e técnica para um resultado final perfeito: a combinação com massa leve e crocante, desmanchando em cada mordida. Em São Paulo, você encontra doces clássicos em versões folhadas.

Como menciona a matéria de Danielle Nagase, essas opções foram elaboradas por confeiteiros e padeiros que desejavam explorar os doces que, geralmente, são os que mais saem no cardápio. Que tal conhecer esses lugares? Veja abaixo:

Nina Farina

A padeira Taís Gomes foi a responsável pela criação do cookie folhado na Nina Farina, que foi apelidado de Crookie. Esse sucesso trata-se de um cookie de leite ninho com avelã e gotas de chocolate, coberto pela massa do pain suisse, um folhado com lâminas para cima.

Cookie folhado, da Nina Farina. Foto: Taís Gomes/Divulgação

Kio Bakehouse

Na Kio Bakehouse, você encontra doces como cheesecake, pão de queijo, torta de banana e mais em versões folhadas. O padeiro Henrique Yukio fez (e faz) os testes para criar esses doces com toques autênticos, deixando logo na vitrine. Hoje, um dos sucessos é o cookie folhado combinado com gotas de chocolate.

Na foto o cookie folhado. FOTO TABA BENEDICTO / ESTADÃO Foto: Taba Benedicto/ Estadão

Tem Umami

A padeira Juliana Batarce, da Tem Umami, testou mais de uma vez a receita de panetone folhado para, então, dar certo em uma única modelagem. Assim, ficou disponível aos consumidores a versão mini desse doce, recheada com queijo e doce de leite Viçosa.

