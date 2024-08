As Olímpiadas de Paris 2024 estão movimentando o universo esportivo, e entre os representantes do Brasil, Rebeca Andrade, é um destaque da modalidade ginástica artística. Durante a competição ela foi além do esporte, revelando qual é o seu prato medalha de ouro: o estrogonofe.

O estrogonofe é uma receita de origem russa que se popularizou em vários países, principalmente no Brasil. Com isso, ganhou verões diferentes, mas a original continua sendo uma das prediletas no geral, assim como é o prato favorito de Rebeca Andrade. Que tal aprender a receita?

Ingredientes do estrogonofe

Você vai precisar de cebola, óleo de milho ou de girassol, açúcar, cogumelos tipo Paris, sal, pimenta-do-reino, mostarda Dijon, extrato de tomate, creme de leite e filé-mignon em tirinhas. Veja a proporção correta de cada ingrediente aqui.

Passos

O estrogonofe pode ser feito em 10 passos. Eles incluem refogar os cogumelos fatiados, a cebola e outros ingredientes, criando como se fosse uma ‘’pasta de mostarda’', que serve como base para a receita. Em seguida, é fundamental trabalhar os temperos da carne e acrescentar essa ‘’pasta’', adicionando ao final também o creme de leite.

Esses passos podem ser feitos rapidamente em casa e agradam a família toda. A sugestão é servir o estrogonofe com arroz e batata palha, uma combinação clássica dessa receita original. Veja a receita completa aqui.

Faça também

Estrogonofe de cogumelos

O estrogonofe original encanta paladares assim como o de Rebeca Andrade, mas as diferentes versões do prato também são bem-vindas, como o estrogonofe de cogumelos. Use variados tipos na receita combinados a um mix de temperos para finalizar o prato. Veja a receita completa aqui.