3 dicas para harmonizar vinho, chá e queijo como um sommelier

Muitos não sabem, mas pode existir uma harmonização de vinho, chá e queijo que é certeira. A começar pela bebida alcoólica e pelos vários estilos de infusão, que estão mais próximos do que se possa imaginar.

Tudo se inicia com o terroir, que precisa ser propício tanto para o desenvolvimento da camellia sinensis, como é chamada a planta que dá origem aos chás, como das vinhas.

A camellia é nativa da Ásia, mas pode ser encontrada em outras regiões, e não faltam exemplos de como o vinho depende do seu terroir - palavra francesa que agrupa o solo, o microclima e a variedade cultivada.

Semelhanças entre vinho e chá

Chá verde Foto: kai - stock.adobe.com/Adobe stock

Em se tratando de semelhanças, os dois têm taninos e polifenóis, mas ganham complexidade com os blends. Nos chás é com a mistura de flores, frutas e especiarias; enquanto nos vinhos, com a junção de variedades, como merlot e cabernet sauvignon, que depois se unem com o tempo em barrica de carvalho.

Estas várias semelhança são o que permite os dois funcionarem em uma harmonização, que também pode envolver queijos.

As melhores dicas para harmonizar esses elementos

Em entrevista para a coluna Le Vin Filosofia, de Suzana Barelli, Carla Saueressig, pioneira na cultura do chá no Brasil, deu dicas de como unir esses elementos em brilhantes harmonizações. Confira abaixo:

O chá darjeeling combina muito bem com um riesling. Vinhos brancos tendem a ficar melhor com chás brancos e verdes, que são mais suaves, ou com infusões de ervas. Já em se tratando de vinhos tintos, são os chás pretos que combinam, já que, assim como os vinhos, têm potências diversas. Como nas regras de combinação com os demais ingredientes, queijos mais leves tendem a combinar melhor com os vinhos mais leves e os mais curados, com os tintos. O mesmo vale para os chás.

Onde provar harmonizações de vinho, chá e queijo?

Vinhedos da Guaspari, vinícola em Espírito Santo do Pinhal, a 200 km de São Paulo. Foto: Reinaldo Cozzer|Divulgação

A vinícola Guaspari, localizada na Serra da Mantiqueira, acaba de lançar uma experiência de harmonização com vinhos, chás e queijos. A proposta, em parceria com a Infusiva, empresa especializa em blends de chá, foi criar blends que combinem com os vinhos da vinícola e também com queijos. No caso, esta harmonização é realizada com os produtos da Pardinho.

Para quem quiser participar, a harmonização de vinho, chá e queijo será realizada na Guaspari no dia 9 de novembro, e custa R$ 428. Informações: www.vinicolaguaspari.com.br .