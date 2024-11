Inhame melhora o funcionamento do intestino; veja 3 receitas

Seja cozido, assado ou frito, o inhame é super versátil na cozinha. Além de delicioso, o tubérculo é cheio de benefícios para o corpo. Ele, ainda, é o melhor amigo de quem busca melhorar o funcionamento do intestino, veja abaixo.

Saiba mais sobre inhame outros benefícios, como ele interfere no funcionamento do corpo e como conseguir mais nutrientes na hora do preparo na reportagem de Layla Shasta, publicada na editoria de Saúde, do Estadão.

Benefícios do inhame

O inhame é rico em fibras. As fibras são essenciais para o bom funcionamento do intestino, para melhorar problemas de digestão e aumentar a saciedade. Inserir o inhame na dieta traz melhorias para o trânsito intestinal.

Mas os benefícios do tubérculo não acabam por aí. O inhame também apresenta alto teor de carboidratos complexos, essenciais para a produção de energia. Além disso, ele fortalece o sistema imunológico e regula a pressão arterial. Confira receitas simples para inserir o inhame no cardápio.

Receitas

Purê de inhame

Purê de inhame cremoso. Foto: Thaís Barca

A forma mais tradicional de consumir inhame é em formato de purê. O inhame é uma opção mais nutritiva do que a batata, podendo entrar no lugar dela no cardápio da semana. Na receita da nutricionista Thaís Barca, o purê não precisa de manteiga, leite ou creme de leite.

A água do cozimento do inhame é rica em amido, e ela entra no mixer ou liquidificador para dar a textura necessária na mistura. Depois, é só temperar a gosto. O inhame funciona bem com o básico sal e pimenta-do-reino, mas você pode soltar a criatividade. Veja a receita.

Suco de inhame com limão

Suco de inhame com limão. Foto: Thaís Barca

Inserir outras bebidas, além da água, ao longo do dia pode ser uma estratégia interessante para manter a hidratação em dia. O suco com inhame não é muito usual, mas é cheio de benefícios. Quando misturado com limão, ele ganha um toque azedinho e uma dose extra de vitamina C, veja a receita. Além da versão com limão, é possível misturar o inhame com laranja ou com maçã para variar.

Chips de inhame

Chips de inhame Foto: Thaís Barca

A receita mais prática da lista, o chips de inhame, é feito na airfryer. O único trabalho está no corte, priorize o formato mais fininho possível, assim ele fica mais crocante. Pode ser consumido como petisco, lanche da tarde ou como acompanhamento das refeições, confira o passo a passo completo.