Leite em pó é mais saudável que leite normal?

Muitas pessoas podem pensar que o leite em pó é mais calórico do que o leite comum pela alta concentração de sabor, mas o que muitos não sabem é que durante o processo para o leite se tornar pó, o líquido é desidratado e não perde apenas água, mas também grande parte da gordura.

Leite em pó é mais saudável que o leite líquido?

Não necessariamente, pois também há opções com menos gordura nas prateias do supermercado, como o leite desnatado. Portanto, o leite em pó pode ser considerado uma espécie de desnatado também, sendo usado para substituir o produto em receitas que pedem especificamente soluções sem gordura.

Como é feito o leite em pó?

Para se tornar leite em pó, o leite líquido, primeiro, cai em gotas, passa por espécies de esguichos que jorram ar quente, fazendo com que ele seque e desidrate.

Este processo retirada grande parte ou totalmente a gordura do leite. Outra transformação que acontece é a retirada da água, que pode ser fonte de contaminação por microrganismos que a consomem.

Com a extração desses dois componentes, o leite em pó passa a ser um produto que dura muito mais tempo e também torna-se mais fácil de ser transportado, como destaca a matéria de Helena Gomes.

Benefícios do leite

Leite líquido é melhor ou pior que leite em pó Foto: ffolas - stock.adobe.com/Adobe stock

Nutricionistas explicaram ao Paladar que tanto o leite em pó quanto o líquido são ótimas fontes de cálcio e estão ligados principalmente à saúde óssea.

No geral, o leite ajuda a previnir a osteoporose, auxilia no processo de emagrecimento, favorece o ganho de massa muscular, gera mais saciedade, previne o surgimento da xeroftalmia (doença ocular associada à deficiência de vitamina A presente no leite), fortalece a imunidade e ajuda na cicatrização, uma vez que contribui para o reparo de tecidos.

O consumo de leite, seja em pó ou líquido, deve ser parte de uma alimentação equilibrada e saudável. A escolha entre as versões com ou sem gordura deve ser feita com base nas necessidades individuais e preferências de cada pessoa. Consulte sempre um nutricionista ou profissional de saúde antes de fazer mudanças significativas em sua dieta.