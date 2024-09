5 dicas de especialista para fazer uma massa fresca em casa

A massa artesanal é diferente da industrializada por ser mais leve e saborosa, graças aos ingredientes de qualidade e ao preparo cuidadoso, o que torna a experiência de degustação mais agradável. No entanto, para fazer massa fresca em casa, é importante seguir alguns truques básicos.

O Paladar consultou a pastaia Joyce Bergamasco para entender o processo de preparo dessa receita. Ela não somente deu dicas de como alcançar um resultado agradável, como também ensinou os passos de uma massa artesanal:

1. Utensílios

É importante pensar em quais utensílios serão necessários para que a receita tenha sucesso. Nesse caso, uma máquina manual seria completa para a produção. Caso você não tenha, a especialista indica ter espátula de metal, rolo de macarrão e faca.

2. Máquina ou mão?

Uma dúvida que pode surgir é sobre qual método seria melhor: fazer a massa na máquina ou na mão? Ao contrário do que muitos pensam, a especialista revela que abrir a massa na mão contribui para uma maior quantidade de ar nela, resultando em um preparo leve e delicado, diferente de quando feita na máquina.

Pastaria Joyce Bergamasco abrindo a massa fresca na mão. FOTO TABA BENEDICTO / ESTADAO Foto: Taba Benedicto/ Estadão

3. Ingredientes

Pensando nos ingredientes, o uso de opções de qualidade é essencial para garantir o melhor resultado. A sugestão principal é optar pela farinha tipo 0,0, que é mais tranquila de trabalhar e, além disso, de fácil digestão.

Ingredientes para fazer massa fresca. FOTO TABA BENEDICTO / ESTADAO Foto: Taba Benedicto/ Estadão

4. Tempo de descanso da massa

A massa é criada com a farinha, ovos e o auxílio da espátula, com esse passo sendo finalizado com as mãos até obter uma textura homogênea. Após esse processo, essa massa precisa descansar em temperatura ambiente, guardada em um plástico filme, por, no mínimo, meia hora.

5. Corte da massa

Embora seja comum profissionais indicarem o uso da massa fina, essa escolha é da sua preferência. Corte a massa utilizando a faca e pensando na largura desejada, podendo ser mais fina ou larga. Veja o passo a passo dessa massa fresca no conteúdo completo escrito por Chris Campos.