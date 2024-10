50 best 2024: quem é a melhor chef mulher da América Latina?

A chef boliviana Marsia Taha Mohamed foi eleita a melhor chef mulher da América Latina pelo ‘Latin America’s 50 Best Restaurants 2024′ nesta quinta-feira, 03. Ela receberá o prêmio em uma cerimônia oficial realizada no dia 26 de novembro no Rio de Janeiro.

Marsia ganhou destaque por explorar técnicas e culturas da Amazônia boliviana, além usar ingredientes nativos no restaurante Gustu, que inclusive já foi reconhecido como um dos melhores da Bolívia pelo 50 Best.

Na publicação oficial do 50 Best sobre o título, Marsia agradeceu o reconhecimento e o dedicou ao país. ‘’Este prêmio é claro dedicado ao meu lindo país’', comentou a chef.

Cozinha autoral

Marsia explicou que sua inspiração vem da natureza. “A inspiração nunca começa num restaurante ou numa cozinha, onde eu, claro, adoro estar. Minha inspiração vem de fora. A natureza me dá ideias, me dá criatividade. E é claro que a natureza me dá novos produtos e novos sabores’', destacou ao 50 Best.

Essa base sustentável será utilizada pela chef para abrir o seu restaurante, chamado de Arami, seguindo sua cozinha autoral e novos caminhos depois de comandar a cozinha do restaurante Gustu.

Melhor chef mulher da América Latina pelo 50 Best 2023

No Latin America’s 50 Best Restaurants 2023, quem levou o prêmio de melhor chef mulher da América Latina foi Janaína Torres Rueda, proprietária e chef do bar casual Dona Onça, da lanchonete Hot Pork, da Sorveteria do Centro e mais. Relembre.

Latin America’s 50 Best Restaurants

Conhecido como o ’Oscar da gastronomia’, o 50 Best é uma premiação anual que reconhece os melhores restaurantes e chefs do mundo com participação dos cinco continentes, que recebem a premiação em uma cerimônia oficial. O Latin America’s 50 Best Restaurants é uma das categorias, além da mundial, junto da Ásia e Europa.