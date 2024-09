A sardinha é um peixe pequeno de água salgada muito utilizada em preparos nas cozinhas. Pode ser encontrada fresca nos supermercados, mas também existe a versão de sardinha enlatada, que facilita os diversos tipos de receita que levam o ingrediente.

Sardinha em lata

No caso da sardinha enlatada, o ideal é fazê-la somente com azeite e tempero mais leve. Em relação aos preparos do peixe, é uma boa opção utilizá-la principalmente em patês e saladas, como a salada verde.

O que define uma boa sardinha?

Para identificar uma boa sardinha é preciso se atentar ao seu frescor e suculência. No casa da versão fresca, a dica é escolher as mais firmes e gordinhas, pois são mais apetitosas. O cheiro também é um bom indicativo de que a sardinha apresenta uma boa qualidade ou não.

Melhor receita com sardinha em lata

Sardinha à moda preguiçosa. Foto: Felipe Rau/Estadão

Essa salada, chamada de sardinha à preguiçosa, é ideal para um dia preguiçoso. Para prepará-la, use a melhor sardinha em conserva que encontrar. Depois, é só preparar os complementos: ovo cozido, tomate levemente grelhado e batata bolinha assada. Regue com bastante azeite extravirgem, tempere com sal, pimenta e um pouco de limão-siciliano. Veja a receita completa.

Tudo sobre sardinha

O mundo da sardinha é muito mais do que isso e pode ser muito mais explorado. Saiba mais sobre como escolher, preparar, limpar e harmonizar a sardinha enlatada e a fresca na matéria de Giulia Howard, no Paladar.