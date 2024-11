A melhor marca de carvão vegetal de 2024

Quando se fala em churrasco, aquele cheirinho de carne vem no nosso pensamento e nos faz até salivar... Mas você sabia que fazer um bom churrasco não se resume somente a qual carne escolher para assar? Isso porque outros elementos também precisam ser cuidadosamente escolhidos para um melhor resultado.

Esse é o caso do carvão! Antes de qualquer carne assar, o churrasqueiro tem a missão - fácil ou difícil - de acender o fogo na churrasqueira. Pensando nisso, o Paladar resolveu testar quais são os melhores carvões vegetais do mercado atual. Clique aqui e confira quais são.

Uma equipe composta pela chef assadora Ligia Karazawa, o pitmaster Bruno Panhoca, do Rac-Coon Smoke House, e o chef assador Lierson Mattenhauer Jr, do Xepa e a jornalista do Paladar Danielle Nagase, avaliou quesitos como demora para pegar fogo, a potência e a durabilidade da brasa.

Todo o teste foi feito às cegas e os jurados não sabiam quais eram as 10 marcas. Além disso, todos os carvões foram queimados ao mesmo tempo e em condições semelhantes para a avaliação.

Swift

Definida como a melhor marca de carvão vegetal do mercado em 2024, a marca entregou toras feitas com madeira de reflorestamento que possuem bom tamanho. Swift também acendeu rápido e formou um braseiro ótimo que, após 1h30, ainda estava no seu ápice e conquistou os jurados.

Top 3

Swift Divininho Faixa Preta

