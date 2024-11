Testamos 9 marcas de tender do mercado; conheça o melhor

Queridinho dos Natais, o tender já virou tradição nas celebrações de final de ano e combina facilmente com receitas salgadas e agridoces. Com muitas versões, essa carne funciona como protagonista das iguarias ou como um acompanhamento perfeito.

Por conta disso, o Paladar avaliou às cegas 9 marcas de tender que estão no mercado. A equipe que elegeu o melhor dentre todas foi composta pelo chef Ivan Santinho, proprietário do La Cura, o chef Jefferson Rueda, d’A Casa do Porco, a chef Vanessa Silva, do Parigi Bistrot e Oghan Teixeira, dono da Ghee Banqueteria.

Sadia

Entre as marcas, a Sadia se destacou como a dona do melhor tender que existe no mercado após passar nas avaliações do Paladar Testou.

Atendendo requisitos como fibras, equilíbrio do sal e defumação, a carne da marca também foi definida contendo um “gostinho da infância”.

SAO PAULO SP 26/11/2024 PALADAR - MINI TENDER SADIA/ VENCEDOR - Foto do mini tender Sadia, vencedor da disputa. FOTO Taba Benedicto/ Estadão Foto: Taba Benedicto/ Estadão

Top 3

Sadia Swift Seara Gourmet

Tender com melado de romã e salada de tomate e romã

Comprou o tender e quer fazer uma receita fácil e prática para experimentar a carne? Essa receita com melado de romã vai dar um boom de sabor para a sua janta. Veja a receita completa.

Receita de tender com melado de romã e salada de tomate e romã Foto: Daniel Teixeira|Estadão

Harmonização com vinho

Agora que você tem noção de qual tender escolher, confira também como harmonizar essas carne com vinhos e dar mais sabor à ceia. Clique aqui e veja mais sobre como combinar as bebidas com a iguaria.