Especialistas testam e elegem a melhor marca de pão de mel de 2024

O pão de mel deve ter o mel como protagonista, especialmente no sabor, além de uma massa molhadinha com toques de especiarias, criando uma textura semelhante à um bolo pequeno, mas cheio de sabor. Essa foi a análise base de especialistas no teste do Paladar para descobrir qual é a melhor marca de pão de mel do mercado.

Paladar Testou

Para essa descoberta, Paladar reuniu os especialistas para avaliar 16 marcas de pão de mel sem recheio, encontradas nas prateleiras dos supermercados. É fácil encontrar o pão de mel também em estabelecimentos, mas será que todos oferecem a qualidade esperada?

Os especialistas experimentaram cada uma das marcas às cegas, com o objetivo de identificar quais se aproximavam da base que realmente define um bom pão de mel. Entre elas, uma se destacou como campeã

Melhor marca de pão de mel do mercado

A Dulca foi eleita a melhor marca de pão de mel do mercado e recebeu o Selo Paladar, um reconhecimento que comprova sua qualidade segundo a opinião de especialistas. Esse pão de mel recebeu elogios pela presença de mel no paladar, bom chocolate na cobertura e massa molhadinha.

Dulca foi escolhido às cegas pelos jurados como o pão de mel vencedor. Foto: Tiago Queiroz

Além da Dulca, a marca Casa Suíça também se destacou, e ocupou o segundo lugar, com uma cobertura equilibrada de chocolate, presença de mel e umidade na massa. Já a Bauducco fechou o pódio pelo aroma sutil de especiarias e equilíbrio no dulçor. Veja todas as marcas avaliadas no teste completo.

Origem do pão de mel

Durante o teste, os especialistas também abordaram sobre a origem dessa produto. No século 10, registros de egípcios, romanos e russos mostram uma receita que leva mel, farinha e suco de frutas, indicando que uma massa feita com mel não é uma novidade.

Embora essas receitas já existissem, a popularidade do pão de mel trouxe outras versões ao longo do tempo. No Brasil, dá para encontrar pão de mel recheado com doce de leite ou brigadeiro, o que dá um toque autêntico e especial na receita.