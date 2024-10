O melhor queijo provolone do mercado, segundo especialistas

Um dos alimentos que mais apresenta personalidade, o queijo provolone é curado, defumado e salgado. Feito de leite de vaca, o queijo típico da Itália tem como marca registrada a sua massa filada, que passa pelos processos de cura e de defumação, responsáveis por conferir o sabor intenso ao produto.

E para descobrir qual o melhor provolone à venda nos supermercados, Paladar reuniu um time de especialistas para avaliar, às cegas, dez marcas do queijo.

Teste às cegas

Participaram do júri o diretor de marketing do Pobre Juan, Marcelo Maia, o chef consultor italiano Sauro Scarabotta, a chef Jacqueline Iwao, do restaurante Urban Kitchen, da Org Pizzaria e da sorveteria Nice Cream, o cozinheiro e especialista em charcutaria Egon Jais, da Jais Hand Made, e o chef e assador argentino Chico Mancuso, do Rincon Escondido.

Além de provar os queijos in natura, os jurados também provaram a versão grelhada na parrilla. Eles avaliaram as amostras a partir de quatro critérios: aparência, textura, aroma e sabor.

Melhor queijo provolone do mercado

Queijo provolone da marca Tania foi eleito o melhor. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Após a avaliação de todos os queijos arrematados em supermercados, o júri elegeu o queijo produzido pelo laticínio Tania como o melhor. A marca pertence ao portfólio do grupo Arc, com marcas como Shefa e Gold.

O provolone da marca conquistou o primeiro lugar apresentou textura firme, aroma defumado e lácteo. Na boca, tem sabor equilibrado e uma leve picância no final. O produto também se saiu bem no teste da parrilla, ao formar uma casquinha dourada e manter o sabor equilibrado. Veja o ranking completo na matéria de Cintia Oliveira.

Paladar Testou

Tanto no teste de queijo provolone quanto em outras provas realizadas por Paladar, é feito um levantamento das marcas disponíveis no mercado. Nos dias anteriores ao teste, as amostras dos produtos são adquiridas em grandes redes de supermercado e empórios da capital paulista. No caso de produtos artesanais, eles são comprados nas lojas on-line das próprias marcas de forma anônima. Portanto, as marcas não sabem que seus produtos serão submetidos a uma degustação às cegas. Além disso, o júri também não tem conhecimento de quais marcas fazem parte da seleção antes do resultado da apuração. O Paladar Testou é uma iniciativa 100% editorial.