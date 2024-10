Testamos 14 marcas de shoyu do mercado; confira o top 3

O shoyu é um molho de soja fermentado considerado uma das bases da culinária asiática, já que está presente em diversas receitas como parte integral ou como acompanhamento. Com tamanha importância e popularidade, é fácil encontrar diversas marcas de shoyu nas prateleiras dos mercados.

Para quem não está muito familiarizado com o molho, ele pode ser usado para temperar carnes, aromatizar caldos, saltear legumes e, também, como complemento do sushi e do sashimi. E em busca de descobrir o melhor shoyu do mercado para suas receitas, o Paladar testou 14 marcas arrematadas em supermercados e empórios.

Teste às cegas

Embora existam diversas categorias de shoyu, a versão tradicional foi o recorte escolhido por Paladar para fazer a degustação. O teste foi realizado com um time de especialistas na filial paulistana do restaurante Imakay para provar, às cegas, as marcas de shoyu.

Critérios de avaliação

PUBLICIDADE

Teste de shoyu realizado por Paladar Foto: Taba Benedicto/ Estadão

As amostras foram avaliadas a partir de critérios como aparência, consistência, aroma e sabor. Além de provar os molhos de soja fermentado in natura, os jurados experimentaram a combinação entre os produtos e o sashimi de atum.

Três melhores marcas de shoyu

Após a prova dos molhos, o júri definiu um ranking e um top 3 com as melhores marcas. Confira abaixo:

1º lugar - MN Food

PUBLICIDADE

O campeão do teste às cegas, o shoyu orgânico da marca conquistou medalha é elaborado com fermentação natural e contém apenas quatro ingredientes: soja e trigo orgânicos, água e sal marinho. Com coloração mais clara, tem boa textura e um agradável aroma fermentado. Na boca, tem sal na medida e sabor de umami. Harmonizou muito bem com o sashimi de atum.

2º lugar - Kikkoman

Com a segunda posição, o Kikkoman é laborado com fermentação natural, tem como base soja, trigo, água, sal e álcool. A coloração é mais clara, tem textura fluída, aroma de fermentação e um toque herbal. Na boca, tem sabor delicado, com um toque de acidez e leve picância. Poderia ter menos de sal. Embora exista a versão importada da marca, o shoyu escolhido para o teste foi o produzido no Brasil.

3º lugar - Arrifana

O shoyu de fabricação paulistana conquistou o terceiro lugar no teste. Feito com soja e milho, a formulação também inclui glutamato monossódico e corante caramelo. O molho tem aroma delicado, leve dulçor e sal na medida. Mas, poderia ter um sabor mais natural, de acordo com os especialistas.

PUBLICIDADE

Para saber o ranking com todas as marcas de shoyu testadas, leia a matéria completa, de Cintia Oliveira, no Paladar.