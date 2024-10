Os melhores bolos de chocolate do mundo segundo o TasteAtlas

Os melhores bolos de chocolate do mundo foram classificados pelo TasteAtlas, guia de culinária que avalia pratos tradicionais de diversas culturas. A seleção inclui sobremesas de diferentes países, com ingredientes que vão desde cacau amargo até técnicas tradicionais de preparo, revelando o que há de mais autêntico no universo do chocolate.

Clássicos irresistíveis

Entre os mais bem avaliados, o Kladdkaka da Suécia é um bolo de chocolate conhecido por sua textura densa e cremosa, que se destaca por seu interior pegajoso, similar a um brownie. Esse bolo combina ingredientes simples como ovos, cacau, manteiga, açúcar e farinha, mas seu preparo é o que garante uma superfície crocante e um recheio macio. O Chokladkoppen, em Estocolmo, é um dos locais mais icônicos para provar essa delícia.

Outro destaque é a Torta Caprese da Itália, uma receita originária da ilha de Capri. Feito sem farinha, esse bolo combina chocolate amargo, amêndoas, açúcar, ovos e manteiga, resultando em uma sobremesa de textura rica e úmida. A Pasticceria Da Alberto, em Capri, é referência quando se trata dessa iguaria.

Também da Itália, a Torta Tenerina, típica da cidade de Ferrara, é uma homenagem à rainha Elena Petrovich. Criada no início dos anos 1900, essa sobremesa de chocolate é conhecida por sua textura macia, quase derretendo na boca. Seu nome, que se traduz como “bolo delicado”, reflete sua consistência suave e sabor profundo de chocolate.

Criatividade com chocolate

No Brasil, o famoso Bolo Brigadeiro é mencionado no TasteAtlas por sua simplicidade e sabor irresistível. Feito com chocolate ao leite e coberto por uma camada cremosa de brigadeiro, é uma sobremesa que agrada a todas as idades e se tornou um símbolo das festas brasileiras.

A Schwarzwälder Kirschtorte, ou torta Floresta Negra da Alemanha, é outra sobremesa icônica. Com camadas de massa de chocolate, chantilly e cerejas embebidas em licor de kirsch, ela oferece uma combinação perfeita entre o doce do creme, o amargor do chocolate e o sabor frutado das cerejas.

O que é o TasteAtlas?

O TasteAtlas é um guia gastronômico conhecido por catalogar e avaliar pratos tradicionais e bebidas de diferentes culturas. Com avaliações feitas por consumidores, o guia mapeia sabores autênticos e receitas que preservam as tradições locais. Ele serve como referência tanto para chefs quanto para amantes da gastronomia, que buscam explorar os sabores mais genuínos ao redor do mundo.

Confira uma receita especial de bolo de brigadeiro

O Paladar compartilhou uma receita de bolo de brigadeiro com massa de chocolate 50% cacau e recheio de brigadeiro tanto por dentro quanto na cobertura. A confeiteira Nana Fernandes, do Açucareiro da Nana, criou essa versão deliciosa, que você pode conferir aqui.

