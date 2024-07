As melhores cervejas Pilsen do mundo segundo ranking internacional

Classificar cervejas pode ser uma tarefa complexa, mas uma vez separadas por suas características específicas, o processo se torna mais simples. Um exemplo é a Pilsen, uma lager clara com um amargor pronunciado. Considerando esta categoria como uma das relevantes, o The Beer World Beer Cup elegeu as melhores cervejas Pilsen de 2024.

Este é o maior concurso de cervejas no mundo inteiro realizado anualmente, que se tornou uma referência no setor. Segundo o portal Forbes, o concurso considerou o estilo americano, internacional, boêmio e alemão, formando quatro subcategorias para classificar as melhores em mais de 600 rótulos.

Pilsen estilo Americano

A 401K tornou-se a campeã da melhor pilsen estilo americano, seguida da Freetail Brewing Co. e San Antonio. Ela é descrita como uma cerveja que apresenta baixo amargor e frescor evidente.

Pilsen Internacional

PUBLICIDADE

Entre as 133 cervejas inscritas deste mesmo estilo, a Venga se destacou como campeã. Ela é feita com levedura de lager mexicana e seu resultado final é considerado leve e refrescante.

Pilsen estilo Boêmio

A Bublina foi considerada a melhor cerveja do estilo boêmio pela originalidade e criatividade em sua composição e resultados, ao ser composta principalmente pelo lúpulo Saaz e malte Morávio.

Pilsen estilo Alemão

Mais de 200 cervejas pilsen do estilo alemão fizeram parte desta categoria, mas a conhecida como Pilsen conquistou como campeã pela sua leveza entre os sabores e aromas acentuados.

PUBLICIDADE

World Beer Cup

Promovido pela Brewers Association, a associação das cervejarias artesanais dos Estados Unidos, a World Beer Cup elege as melhores cervejas no mundo em mais de 100 categorias, com premiações para cervejarias que fabricam essas bebidas.

Melhor cerveja puro malte do mercado

Um time de sommeliers de cervejas foi convidado pelo Paladar para descobrir quais as melhores cervejas puro malte do mercado. Eles provaram às cegas 13 marcas da bebida e avaliaram características como cor, estabilidade de espuma, brilho, aroma e, claro, sabor. Veja o resultado do teste.