4 melhores dicas para fazer uma mousse perfeita

A mousse de chocolate é uma das versões mais populares do doce. A tradicional sobremesa francesa apresenta, além do sabor único de chocolate, uma textura sem igual, tornando-a ao longo dos anos um clássico do mundo das sobremesas.

Mas não pense que é tão simples preparar uma mousse perfeita. Para que o doce fique com as bolhas e se transforme na nuvem cremosa, existe muita técnica por trás.

Por isso, o Paladar foi atrás de chefs e confeiteiros que deram dicas de como fazer uma mousse tradicional. Para saber mais sobre a história e o preparo do doce, leia a matéria de Renata Mesquita.

O que classifica uma mousse?

Para que o doce seja considerado uma mousse, precisa levar gemas e claras em neve ou ent’ao o famoso creme Fouettée, feito com creme de leite batido. Agora, se a receita levar leite condensado e gelatina, não pode ser chamada de mousse.

PUBLICIDADE

São inúmeras as técnicas e todas corretas. Mas, para simplificar, existem dois caminhos, o de uma mousse mais cremosa e o de outra mais aerada, cabe a você decidir o que prefere.

Mousse cremosa

Mousse cremosa. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Para uma mousse mais densa e cremosa é necessário um preparo um pouco mais complexo, onde você faz um creme inglês - mistura e aquece creme de leite fresco, leite, açúcar e gemas no fogo - e, em seguida, usa o calor do creme para derreter o chocolate, método também conhecido como ganache. Após isso, o responsável por dar o ar a essa mistura é o creme fouetté. O resultado é uma mousse mais intensa e sem ovos crus.

Mousse aerada

PUBLICIDADE

Mousse aerada. Foto: Henrique Peron

Já para quem gosta de uma mousse mais aerada, o preparo é outro. A receita parte de uma ganache de chocolate e manteiga misturada com gemas cruas e, então, acrescida de claras em neve batidas com açúcar (o merengue) ou sem. Isso faz com que a mousse fique aerada e com um sabor mais intenso.

Escolha do chocolate

Nos dois preparos, porém, a dica principal é apostar em um bom chocolate. É melhor optar pelos mais amargos, pois eles intensificam o sabor da mousse e ficam menos amargos combinados aos outros ingredientes.

Melhor chocolate 70% do mercado

PUBLICIDADE

Teste de chocolate 70% Foto: Leo Martins/Estadao

Recentemente, o Paladar testou 19 marcas de chocolate amargo em busca de encontrar o melhor do mercado. Para isso, foram convidados especialistas, que provaram às cegas as amostras. Ao final da degustação, eles definiram um ranking com todos os produtos, que pode ajudar na escolha do chocolate para a mousse perfeita. Confira aqui.