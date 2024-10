Um dos queijos que mais apresenta personalidade, o provolone é típico da Itália e chegou ao Brasil junto com os imigrantes italianos. Com sabor marcante, ele tem massa filada, que passa pelos processos de cura e de defumação, que conferem toda a intensidade ao queijo provolone.

Em busca de descobrir qual é o melhor provolone à venda nos supermercados, o Paladar reuniu um time de especialistas no restaurante Pobre Juan para testar às cegas dez marcas.

Como foi realizado o teste às cegas?

As amostras foram avaliadas quanto a aparência, textura, aroma e sabor. Além de provar os queijos in natura, o júri experimentou a versão grelhada na parrilla. Após o final da degustação, os jurados montaram um ranking com todas marcas e definiram um top 3 com os melhores queijos. Veja o ranking completo na matéria de Cintia Oliveira.

1º lugar - Tania

Queijo provolone Tania Foto: Tiago Queiroz/Estadão

O provolone da marca conquistou primeiro lugar na degustação às cegas. O produto apresenta textura firme, aroma defumado e lácteo. O queijo tem sabor equilibrado e uma leve picância no final. Também se saiu melhor no teste da parrilla, ao formar uma casquinha dourada e manter o sabor equilibrado.

2º lugar - Roni

Queijo provolone Roni Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Famoso pela banca no Mercado Municipal, o laticínio conquistou o segundo lugar do teste às cegas. Com textura firme e levemente esfarelenta, ele tem aroma lácteo, sal na medida, além de notas de defumação.

3º lugar - Redenção

Queijo provolone Redenção Foto: Tiago Queiroz/Estadão

O provolone produzido em Redenção da Serra, no interior paulista, conquistou o terceiro lugar. Com coloração levemente dourada, o queijo apresenta um agradável aroma de defumação, que se estende ao sabor. A textura é macia e tem um tom a mais de sal, o que ficou evidente na parrilla.

Paladar Testou

Tanto no teste de queijo provolone quanto em outros testes realizados por Paladar, é feito um levantamento das marcas disponíveis no mercado. Nos dias anteriores ao teste, as amostras dos produtos são adquiridas em grandes redes de supermercado e empórios da capital paulista. No caso de produtos artesanais, eles são comprados nas lojas on-line das próprias marcas de forma anônima. Portanto, as marcas não sabem que seus produtos serão submetidos a uma degustação às cegas. Além disso, o júri também não tem conhecimento de quais marcas fazem parte da seleção antes do resultado da apuração. O Paladar Testou é uma iniciativa 100% editorial.