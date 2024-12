Os melhores panetones e chocotones entre R$ 100 e R$ 150

Há muito tempo a ideia que se tem do panetone não precisa ser aquela clássica. Muitos chefs usam a base do pão doce italiano para soltar a criatividade. Entre panetones e chocotones, não faltam opções de produtos surpreendentes no mercado.

Para este Natal, o Paladar selecionou os 20 melhores panetones e chocotones. Veja as opções de R$ 100 a R$ 150, para presentear alguém especial neste Natal.

Vivianne Wakuda Pâtisserie

A chef Vivianne Wakuda é um sucesso por suas choux-cream. Neste natal, ela traz outra criação surpreendente, o panetone. Na receita, a massa de fermentação natural leva gotas de chocolate ao leite belga e laranja cristalizada italiana. A massa é leve e o sabor é equilibrado. O tamanho de 500g custa R$ 99.

Pães e Bolos Whitaker

Paulo Whitaker divide-se entre a carreira de fotojornalista e empresário. Ele é dono de uma pequena padaria artesanal, lá é produzido panetone de frutas cristalizadas e uvas-passas. Os jurados louvaram, principalmente, a ótima fermentação da massa. O meio quilo do panetone custa R$ 90.

Mocotó

Hora de louvar os produtos nacionais. O Chocotó, do restaurante Mocotó, é um chocotone de fermentação natural que leva doce de leite, chocolate, nibs de cacau, baunilha, mel silvestre e cumaru. Pode ser adquirido por R$ 119.

Le Blé Casa de Pães

Com muito sabor, o panetone da Le Blé Casa de Pães mistura 3 tipos de chocolate: ao leite, amargo e branco. Para complementar, um toque de laranja. Os jurados avaliaram de forma muito positiva. O meio quilo custa R$ 119.

Sandra Dias

Para finalizar, o sabor mais inusitado da lista: o panetone banoffe. A chef Sandra Dias traz, na massa, banana, chocolate belga ao leite e gold e cobertura de creme de amêndoas com canela. Ele chama atenção também pela sua cor, bem amarelada. Pode ser adquirido por R$ 139,90.

Leia também: receita de trufa de panetone

Acreditamos que até quem não goste de panetone, vai adorar - e querer repetir - assim que provar esta trufa de panetone Foto: Vitoria Magalhães | Anhembi Morumbi

Trufa é sempre um sucesso. Em uma bocada, vem uma explosão de sabores. O preparo é uma base, que dá para soltar a criatividade. Na versão da chef e professora de gastronomia da Anhembi Morumbi, Taila Cerqueira, a trufa é feita de panetone.

Uma sobremesa perfeita para o Natal, que rende cerca de 30 porções, é feita a base de panetone, chocolate branco e meio amargo, creme de leite, licor de amarula, laranja cristalizada, uva passa, pistache e amêndoas. Uma delícia! Leia o passo a passo dessa receita fácil.