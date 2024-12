Os melhores panetones e chocotones por até R$ 50

Natal é época de confraternização. Além de um banquete especial com a ceia, esse é o momento da troca de presentes com pessoas especiais. O panetone e o chocotone são mimos clássico, que agradam todo mundo. E, em 2024, não faltam opções no mercado.

Para quem busca custo benefício, mas sem abrir mão do sabor, essa lista é para você. O Paladar selecionou os melhores panetones e chocotones do mercado em uma seleção que listou 20 opções de produtos. Abaixo, confira as opções que que custam até R$ 50.

Basilicata

TQ SÃO PAULO 18.11.2024 PALADAR CADERNO2 Still de panetones que foram analisados no teste de panetones 2024. Foto Tiago Queiroz/Estadão Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Fundada em 1914, a Basilicata é uma padaria italiana clássica. Localizada no bairro da Bela Vista, em São Paulo, o panetone do estabelecimento agradou os jurados do Paladar, com seu estilo “básico que funciona”.

O panetone de aroma agradável tem massa úmida, bem fermentada e de textura sedosa. A função de frutas cristalizadas e uvas-passas produzem um sabor equilibrado e delicioso. O panetone custa R$ 29,90.

St. Marche

TQ SÃO PAULO 18.11.2024 PALADAR CADERNO2 Still de panetones que foram analisados no teste de panetones 2024. Foto Tiago Queiroz/Estadão Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Já quem prefere chocotone, pode apostar sem medo na produção da rede de supermercados St. Marche. A versão de 400g custa apenas R$ 22,90 e surpreende pela massa fofinha, úmida e bem desenvolvida com gotas de chocolate ao leite.

O padeiro italiano Ian Spampatti faz a modelagem do panetone Foto: Bigardi Mídias/ Divulgação

Para avaliar um panetone, deve ser considerado aspectos como: textura, sabor, aroma e aparência. Um bom produto tem a massa fofinha e bem fermentada? Ou o que conta mais é o equilíbrio entre frutas cristalizadas? Para o padeiro italiano, Ian Spampatti, são todas essas respostas ao mesmo tempo.

Ele acredita que é importante se manter fiel à tradição, e buscar uma massa leve, de textura macia, carregada de frutas cristalizadas e uvas-passas carnudas, com aroma delicado de baunilha. No mês passado, o chef realizou uma masterclass em São Paulo, ensinando a produzir o panetone perfeito. Veja como foi a experiência em matéria de Cintia Oliveira.

Panetone Foto: galiyahassan - stock.adobe.com/Adobe stock

Panetone já é uma delícia, e ele fica ainda mais especial quando é a base de outras receitas. A confeiteira Joyce Galvão traz um pudim de panetone, uma sobremesa criada de última hora em um natal, e que já é um clássico.

Para o preparo, basta cortar o panetone em pedaços em cubos. Depois, eles são banhados em uma mistura de leite, ovos e doce de leite, antes de ir para o forno. Super fácil, mas que promete surpreender. Confira a receita completa aqui.