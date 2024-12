Os melhores panetones de fermentação natural

Natal é sinônimo de comida boa. O momento perfeito para reunir família e amigos para um bom banquete de fim de ano. Dos doces aos salgados, são tantas opções na mesa, que encantam todos os brasileiros. Um dos alimentos que não pode faltar neste momento especial é o panetone.

O panetone é democrático. Os mais tradicionais ficam com o clássico de frutas cristalizadas e uvas-passas. Os modernos podem se esbaldar nos chocotones ou até de outros sabores mais diferentes. E tem quem não faça distinção e saboreie um pouco dos dois.

Seja qual for sua escolha, são muitas marcas disponíveis no mercado. Para ajudar na sua escolha, o Paladar lista os 8 melhores panetones de fermentação natural. Confira a lista completa, em matéria de Chris Campos e Cintia Oliviera, aqui.

A padeira

TQ SÃO PAULO 18.11.2024 PALADAR CADERNO2 Still de panetones que foram analisados no teste de panetones 2024. Foto Tiago Queiroz/Estadão Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Alethéa Suedt inova no panetone clássico. A massa de fermentação natural ganha toques de casca de laranja e de limão confitados, uva-passa e pasta aromática artesanal. O panetone da A padeira vai encantar pela aparência e sabor delicado.

Bráz

TQ SÃO PAULO 18.11.2024 PALADAR CADERNO2 Still de panetones que foram analisados no teste de panetones 2024. Foto Tiago Queiroz/Estadão Foto: Tiago Queiroz/Estadão

O “Fora de Série” de clássico não tem nada. Elaborado pelo italiano Raffaele Mostaccioli, o produto leva, na massa de fermentação natural, uva-passas, laranja, limão e cidra glaceadas, além de cobertura de amaretto e limão-siciliano. Vai encantar pela umidade e pelo sabor denso.

Casa Santa Luzia

TQ SÃO PAULO 18.11.2024 PALADAR CADERNO2 Still de panetones que foram analisados no teste de panetones 2024. Foto Tiago Queiroz/Estadão Foto: Tiago Queiroz/Estadão

A Casa Santa Luiza é um dos maiores empórios de São Paulo. Em lançamento especial de Natal, o estabelecimento traz o panetone Agli Agrumi. Para quem gosta de sabores cítricos, essa é a pedida ideal, com geleia de mexerica, limão confitado, raspas de laranja e de limão-siciliano, envoltas em chocolate. Uma perdição!

Confeitaria Dama

TQ SÃO PAULO 18.11.2024 PALADAR CADERNO2 Still de panetones que foram analisados no teste de panetones 2024. Foto Tiago Queiroz/Estadão Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Os amantes do clássico não estão desamparados na lista. O chef consultor Gumercindo Dal’Acqua elaborou para a Confeitaria Dama um panetone tradicional, mas com toques especiais. As frutas cristalizadas são importadas diretamente da Itália, com laranja, limão, cidra e cerejas. A massa é leve e ainda recebe uma crosta açucarada e amêndoas para finalizar.

Lindt

TQ SÃO PAULO 18.11.2024 PALADAR CADERNO2 Still de panetones que foram analisados no teste de panetones 2024. Foto Tiago Queiroz/Estadão Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Para os chocólotros de plantão, o panetone duplo chocolate da Lindt é a pedida ideal. A massa de fermentação natural é cheia de gotas de chocolates ao leite e meio amargo da marca suíça. Dá para sentir o chocolate em todas as mordidas.

Mocotó

TQ SÃO PAULO 18.11.2024 PALADAR CADERNO2 Still de panetones que foram analisados no teste de panetones 2024. Foto Tiago Queiroz/Estadão Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Clássico restaurante de São Paulo, o Mocotó encanta das entradas às sobremesas. A valorização dos sabores nacionais é louvado no novo chocotone, batizado de Chocotó. A mistura entre doce de leite, chocolate, nibs de cacau, baunilha, mel silvestre e cumaru é surpreendente em cada mordida.

Tre Bimbi

TQ SÃO PAULO 18.11.2024 PALADAR CADERNO2 Still de panetones que foram analisados no teste de panetones 2024. Foto Tiago Queiroz/Estadão Foto: Tiago Queiroz/Estadão

O panetone Chocolate com laranja, elaborado com massa de fermentação natural, laranjas cristalizadas e gotas de chocolate amargo da Tre Bimbi conquistou o júr do Paladar. A massa de fermentação natural é leve e o chocolate está bem distribuído.

Vivianne Wakuda Pâtisserie

TQ SÃO PAULO 18.11.2024 PALADAR CADERNO2 Still de panetones que foram analisados no teste de panetones 2024. Foto Tiago Queiroz/Estadão Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Por fim, mas não menos importante, o panetone Choco laranja, da chef confeiteira Vivianne Wakuda para este fim de ano, é uma tendência. O júri destaca o equilíbrio de sabores e o aroma perfumado e agradável. Vai encantar a ceia de Natal!