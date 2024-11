Os 10 melhores petiscos brasileiros, segundo o TasteAtlas

Se tem algo que o brasileiro gosta e faz com maestria são os petiscos. Quem nunca ouviu falar do pastel de feira ou do pão de queijo mineiro?

Além de darem água na boca, esses pratos exaltam a cultura brasileira e mostram o poder da gastronomia do país. Entretanto, você sabia que eles já foram avaliados globalmente e catalogados em um guia direcionado para as melhores iguarias?

Isso mesmo! O TasteAtlas, um ranking mundial interativo e online formado a partir de avaliações de usuários, montou uma lista com os melhores petiscos do Brasil.

O pão de queijo mineiro, a coxinha paulista e o pastel formaram a trinca do pódio e foram consagrados os destaques entre os dez melhores. Veja aqui outros da lista.

Top 10

Pão de queijo - Minas Gerais Coxinha - São Paulo Pastel - Brasil Arrumadinho - Pernambuco Acarajé - Bahia Rabanada - Brasil e Portugal Pamonha - Minas Gerais, Goiás e região Nordeste Abará - Bahia Biscoito de polvilho - Minas Gerais Pé de moleque - Brasil

Receitas brasileiras

Depois de descobrir os melhores petiscos brasileiros, vamos arregaçar as mangas e adicioná-los ao cardápio? Separamos três recomendações para você testar o paladar.

Pão de queijo recheado com carne louca

Você nem vai precisar sair de casa para sentir o sabor mineiro! Com essa receita simples e rápida, você garante um resultado que dá água na boca. Clique aqui e veja a receita completa.

Pão de queijo recheado com carne de panela. Foto: Neuton Araújo/Divulgação

Coxinha de frango com catupiry

Ficou na vontade de uma coxinha? Prepare os utensílios de cozinha e venha fazer essa receita de coxinha de frango com catupiry. O resultado vai deixar seu cardápio ainda mais variado. Confira a receita completa.

Coxinha de frango Foto: JR Slompo/ Adobe Stock

Pastel de forno de romeu e julieta

Um pastel tradicional é bom, mas você já experimentou a variação doce da iguaria? Venha conferir uma receita simples de pastel de romeu e julieta que vai trazer uma harmonia entre o doce e o salgado. Veja a receita completa.

SÃO PAULO 16/07/2024 PALADAR PASTEL - receitas de pastel taca de pastel pastel de doce leite e banana e goiabada e queijo FOTO ALEX SILVA/ESTADÃO Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

TasteAtlas

O TasteAtlas é um guia online interativo que acumula avaliações de usuários do mundo todo sobre diferentes gastronomias. Na plataforma, também é possível encontrar listas sobre os melhores pratos de cada país.