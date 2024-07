As melhores pizzarias da Itália de 2024 segundo o 50 Top Pizza

O 50 Top Pizza, renomado por fornecer informações e premiações sobre pizzarias globalmente desde 2017, divulgou nesta quarta-feira, 10, a lista das melhores pizzarias da Itália de 2024.

O guia online destacou um empate no primeiro lugar, com a Diego Vitagliano Pizzeria e a I Masanielli como campeãs desta classificação, ambas localizadas em Campânia. Já a Confine (Lombardia) ficou em segundo lugar e, por último, a I Tigli (Vêneto) fechou o pódio em terceiro.

Diego Vitagliano Pizzeria

Situada em Nápoles (Campânia), a melhor pizzaria da Itália, segundo o 50 Top Pizza, é conhecida por usar ingredientes de qualidade nas redondas, combinados com as massas crocantes de diferentes tipos, que passam por uma fermentação de 36 horas.

PUBLICIDADE

Pizzaria I Masanielli – Francesco Martucci

A I Masanielli é referência em Caserta (Campânia) quando o assunto é pizza de qualidade. O menu do lugar se destaca pelas opções clássicas que combinam aromas e sabores, com uma massa bem elaborada, além de uma carta de vinhos e cervejas. O Futuro di Marinara é um dos pratos que mais sai no cardápio, composto por creme de tomate assado, massa cozida no vapor, frita e assada.

Confine

Em segundo lugar no pódio das melhores pizzas da Itália de 2024, a Confine se destaca pela modernidade. As pizzas são feitas com ingredientes de qualidade e em grandes fornos que resultam em uma massa excelente. No local, as pizzas podem ser combinada com cervejas, vinhos e até é servida como entrada entre as opções do menu.

PUBLICIDADE

Pizzaria I Tigli

Comandado por Simone Padoan, este estabelecimento valoriza a produção de qualidade da massa, preparada com distintos produtos fermentados para adicionar crocância, maciez e sabores para as pizzas. O menu contempla as versões tradicionais ou mais criativas das pizzas.

Sobre o 50 Top Pizza

PUBLICIDADE

Este guia online destaca a qualidade das redondas nas melhores pizzarias da Itália, após os juízes anônimos visitarem os locais e analisarem as pizzarias de acordo com critérios de avaliação, como a qualidade da pizza artesanal, o atendimento ao cliente e o ambiente geral do estabelecimento.