Os melhores pratos com carne de porco do mundo, segundo o TasteAtlas

Quando se fala em carne de porco, pode ser que a sua mente vai diretamente no famoso bacon. Entretanto, você sabia que há diferentes variações e pratos que levam a carne suína?

O TasteAtlas é um guia global de pratos baseado nas avaliações de consumidores, que exploram diferentes gastronomias e constroem esse compilado. A partir dele, nasceu também o ranking de pratos com carne de porco, que nomeou muitos países como os criadores das cem melhores refeições com esse ingrediente principal.

Espanha e Portugal são os principais produtores das melhores iguarias avaliadas. Nos três lugares do pódio, os dois países ocupam espaço como responsáveis pelo jamón 100% ibérico de bellota, em primeiro lugar, o jamón ibérico de bellota, em segundo lugar, e o jamón ibérico, em terceiro.

O Brasil, no entanto, não garantiu espaço no Top 100 do ranking e deu lugar para outros países como Itália e seu Presunto de Modena e a Bélgica com seu Presunto Ganda.

Top 10

Jamón 100% ibérico de bellota, Espanha e Portugal Jamón ibérico de bellota, Espanha e Portugal Jamón Ibérico, Espanha e Portugal Presunto de Parma, Itália Presunto do Alentejo, Portugal Presunto Serrano, Espanha Presunto de San Daniele, Itália Jabugo, Espanha Lombo de vaca ibérico 100%, Espanha Presunto de Barrancos, Portugal

Confira uma receita brasileira com carne de porco

Mesmo que a culinária brasileira não tenha alcançado o ranking, não dá para negar que a nossa gastronomia tem preparos deliciosos com a carne de porco que fazem combinações poderosas. Por isso, separamos uma receita fácil que vai fazer a sua próxima refeição ser ainda mais saborosa.

Lombo suíno na panela

Essa é para dar água na boca! Com ingredientes que você facilmente encontra, como pimenta, alho, caldo de limão e outros, você pode preparar o seu banquete de domingo com esse lombo suíno.

Além de um preparo fácil, você também irá se deliciar com uma carne de porco macia e saborosa. Veja a receita simples aqui.

Melhor marca de bacon de mercado

O Paladar reuniu um júri de especialistas para avaliar, em teste às cegas, 15 marcas de bacon disponíveis no mercado.

O time considerou aroma, proporção entre carne e gordura, textura e sabor em diferentes métodos de cocção, como frigideira, airfryer e micro-ondas. Entre as marcas testadas, a Jais Hand Made se destacou como a campeã, mantendo seu formato e sabor após o preparo. Veja o teste completo.

Como funciona o TasteAtlas?

O TasteAtlas é um guia online interativo dedicado à comida tradicional, bebidas locais e restaurantes autênticos ao redor do mundo.

A avaliação no TasteAtlas é feita com base em opiniões e avaliações de usuários para determinar as melhores recomendações gastronômicas globais.