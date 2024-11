Os 3 melhores queijos de ovelha do mundo segundo o TasteAtlas

O queijo sempre inclui algum tipo de leite em sua composição, como o leite de ovelha, por exemplo. Esse ingrediente dá origem a uma variedade de queijos, que variam em sabor e textura.

Esses queijos ganharam destaque no TasteAtlas, um guia baseado em avaliações populares que seleciona recomendações gastronômicas de diferentes países. Confira o TOP 3 a seguir.

Pecorino Romano (3º lugar)

Produzido com leite integral de ovelha e passando pelo período de envelhecimento entre as etapas de produção, o italiano Pecorino Romano entrega um sabor salgado e levemente picante no paladar. Seu resultado é ideal para combinar com frutas e vegetais.

Graviera Kritis (2º lugar)

Esse queijo grego possui a maior porcentagem de leite de ovelha na composição, mas também inclui leite de cabra. O produto passa por métodos tradicionais e tempo de amadurecimento, resultando em uma textura firme e coloração amarela, além de um sabor doce e com toque de nozes.

Queijo Serra da Estrela (1º lugar)

Diretamente de Portugal, esse queijo conquistou o primeiro lugar no ranking do TasteAtlas. Ele é caracterizado pelo seu interior cremoso e coloração puxada para o amarelo, além de um sabor doce e levemente azedo. Esse resultado é obtido a partir de várias etapas de produção, como o amadurecimento.

TOP 5

Além desses três primeiros colocados, o ranking contempla também outros dois melhores queijos do mundo, o Pecorino Sardo e o Pecorino Toscano, que ficaram em quarto e quinto lugar, respectivamente, formando o TOP 5. Ambos são originários da Itália. Confira a classificação completa aqui.

TasteAtlas

As classificações do guia gastronômico se baseiam em votações e opiniões de usuários, ou seja, de pessoas que não são especialistas. Os usuários do TasteAtlas votam de 0,5 a 5,0 em pratos, bebidas e restaurantes autênticos, com o site posteriormente reunindo esses dados e criando médias globais

