Os melhores sanduíches dos EUA

Sanduíches são receitas que se tornaram tradicionais por conta da sua praticidade e sabor. Com uma variedade de ingredientes que mudam a partir do gosto do degustador, esse prato clássico ganhou o coração e o paladar de pessoas ao redor do mundo com suas diferentes versões.

Um desses pontos gastronômicos é o Estados Unidos. Por conta disso, o TasteAtlas avaliou e elegeu os melhores sanduíches que existem no país norte-americano. O guia global e online analisa as avaliações e experiências dos usuários para fazer as seleções.

Melhores sanduíches

Com uma posição de destaque, o sanduíche Jibarito, de Chicago, tem uma composição diferente. Feito com bananas-da-terra amassadas invés de pão, esse clássico porto-riquenho leva maionese de alho, carne, alface, tomate e queijo.

Logo em seguida, o rolinho de lagosta do Maine ocupa o segundo lugar no paladar dos jurados. Com carne de lagosta cozida, esse sanduíche é regado com manteiga derretida e colocado em rolinhos de cachorro quente.

Em terceiro - mas não menos importante -, o burrito de carne assada, de San Diego, conquistou o coração de seus degustadores e conquistou um lugar no pódio. Ele é uma tortilha de farinha coberta de carne assada, pico de gallo e guacamole. Deu vontade? Veja o ranking completo.

Top 10

Jibarito, Chicago Rolinho de lagosta, Maine Burrito de Carne Assada, San Diego Sanduíche de peito bovino do Texas, Texas Burrito, Califórnia Reuben, Nova Iorque Bife com queijo, Filadélfia Po’Boy, Louisiana Sanduíche Cubano, Florida Juicy Lucy, Minneapolis

TasteAtlas

O TasteAtlas é uma plataforma online que faz a seleção de avaliações e experiências sobre gastronomias globais e categoriza as melhores. Com esses dados, eles fazem rankings de diversos tipos de comida. Veja outros rankings aqui.

