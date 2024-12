Os 3 melhores vinhos do Chile em 2024

Os vinhos chilenos estão com tudo em 2024. De acordo com a lista anual dos Top 100 Wines, divulgada em novembro deste ano, um vinho do Chile conquistou o primeiro lugar pela segunda vez na história da premiação.

A seleção, que destaca os melhores rótulos com base em qualidade, valor, disponibilidade e entusiasmo, também incluiu 35 vinhos inéditos. Enquanto novas regiões ganham destaque, Califórnia e Itália permanecem fortes, com ênfase nos Cabernets californianos e nos vinhos da Toscana.

Para continuar acompanhando os vinhos chilenos que se destacaram em 2024, confira a lista completa dos melhores rótulos do país, conforme a seleção da Wine Spectator.

Num cenário vinícola sujeito a tantas influências como o chileno, seria tão impreciso definir um estilo de vinho apenas dos Andes como pensar que os vinhos do Maipo se encaixariam em um único gabarito. Foto: Marcel Miwa/Estadão

Don Melchor

Para abrir a lista, um vinho super especial. O Don Melchor é produzido pela vinícola chilena Concha Y Toro. No paladar, a bebida traz notas de cassis, alecrim seco, pimenta branca, framboesa e ameixa.

Tabali

Outro grande nome é o Tabali. Limpo e refrescante, é perfeito para quem gosta de sabores cítricos. No paladar é possível sentir pêssego, melão, maracujá e flor de cassis.

Mayu Syrah

No paladar, o vinho te leva a sabores de azeitonas, carne curada e tabaco. Para finalizar, sabores de cereja e ameixa. Com equilíbrio de acidez, o resultado final é harmonioso, herbáceo e encorpado.





O que é a Wine Spectator?

A Wine Spectator é uma revista norte-americana especializada em vinhos. No mundo dos enófilos, eles são os professores. Todos os anos a publicação organiza o “Top 100 Wines”, em que são listados os 100 melhores vinhos do ano. Dentre os levantamentos do setor, este apresenta a maior repercussão internacional.

