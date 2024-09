Testamos 16 marcas de molho de pimenta; conheça o TOP 3

As pimentas, originárias das Américas, ocuparam um grande espaço na culinária e, ao longo do tempo, deram origem aos molhos apimentados, que são misturados com outros ingredientes para criar sabor e textura. Hoje, esses molhos são aliados de pratos clássicos, como a feijoada.

Diante de uma prateleira do supermercado que oferece diversos molhos de pimenta, há marcas com diferentes propostas, entre picância, textura e sabor, e nesse momento surge a dúvida de qual levar.

Paladar testa!

Para te ajudar nessa questão, o Paladar convidou especialistas para uma degustação às cegas, com o intuito de descobrir qual é a melhor marca de molho de pimenta dos supermercados.

Para isso, foram selecionadas 16 alternativas das prateleiras, todas avermelhadas, custando entre R$ 3 e R$ 36. Cada marca foi separada em recipientes apenas enumerados, garantindo uma avaliação imparcial.

Para destacar o sabor da pimenta e descobrir aspectos de qualidade, todas foram experimentadas em bolinhos de arroz, com as impressões sendo escritas pelos especialistas. Com isso, três marcas conquistaram o pódio:

Cholula e Dia (3º lugar)

As marcas Cholula e Dia ficaram empatadas no terceiro lugar. A Cholula apresentou um produto picante e bem condimentado, além de versátil. O molho de pimenta da Dia, por sua vez, foi elogiado pelo aroma neutro, textura fluida e bom aspecto visual.

Castelo (2º lugar)

Essa molho de pimenta é feito com as pimentas malagueta e jalapeño, e por isso sua principal característica é uma picância acentuada, mas ao mesmo tempo saborosa e densa, o que fez com que a marca conquistasse o segundo lugar.

Teste paladar de molho de pimenta. Na foto molho de pimenta Castelo. FOTO TABA BENEDICTO / ESTADAO Foto: Taba Benedicto/Estadão

Bombay (1º lugar)

A marca campeã recebeu o Selo Paladar, que comprova a qualidade do produto segundo a opinião de especialistas. O molho de pimenta dessa marca apresentou um molho bem temperado e com boa picância.

Bombay foi escolhido o melhor molho de pimenta pelo júri Paladar. Foto: Taba Benedicto/Estadão

Picância do molho de pimenta

As pimentas possuem a capsaicina na composição, o composto químico responsável pela sensação de queimação no consumo da própria pimenta e ao molho de pimenta, que também é preparado com ingredientes como limão, ervas, cachaça e óleo. Entenda mais do assunto e veja todas as marcas avaliadas aqui.